國際條漫大賽公布得獎作品 兩部「銀獎」作品獲臺、日平臺連載保證

【記者蔡富丞/綜合報導】文化內容策進院（文策院）瞄準線上閱覽的廣大市場，致力將具商業潛力的臺漫作品推向國際，文策院與條漫製作公司 Contents Lab. Blue TOKYO (CLBT)、日本樂天集團線上漫畫平臺「R-TOON」三方共同舉辦「2025 國際條漫大賽」，今（6） 日選在「TCCF 創意內容大會」由文策院院長王敏惠頒獎，共遴選出 7 部得獎作品，由於評選過程競爭激烈，尚未出現「在眾多作品中脫穎而出、足以代表金獎榮耀的唯一作品」，因此本屆金獎從缺，而 2 部「銀獎」作品《地獄有事》和《一分為惡》將可在臺、日國際出道，上架各大平臺 。

文策院董事長王時思表示，臺漫的主題多元，不僅擅長捕捉日本重點市場喜好的類型，也有許多充滿臺灣特色的主題，以近年國際間「條漫」閱讀的趨勢，改變傳統漫畫的製作和編劇模式，也形成新一代的漫畫市場。文策院希望透過和擁有豐富 ACG 推廣經驗的日本合作，共同拓展臺漫的市場規模，讓臺漫有更多元的舞台。

CLBT CEO 花宮麻衣表示，能和文策院、樂天集團一同舉辦這次的條漫大賽，我們深感榮幸；透過大賽，我們也看到了臺灣創作者展現的潛力與才華，今後也期盼透過臺日雙方的緊密合作，將更多傑出的作品推向世界舞臺。樂天集團股份有限公司執行役員、副總經理高橋宙生表示，很榮幸這次與文策院以及 CLBT 合作發掘新一代的條漫創作者，並將他們的故事帶給日本及全球的讀者，而臺灣創作者也在這次比賽充分展現豐富的創意，今後，我們也將持續支援、發掘臺灣的創作者，幫助臺漫在國際舞台上大放異彩。

文策院院長王敏惠頒發「銀獎」給《地獄有事》和《一分為惡》，兩部作品將各獲得 50 萬日圓獎金並在臺、日國際出道。

「2025 國際條漫大賽」是專為臺漫創作者舉辦的全彩條漫大賽，獲獎作品是由文策院、「R-TOON」編輯部、CLBT 編輯部以及身兼演員和小說家的「松井玲奈」特別評審等評鑑，加上透過「R-TOON」進行的一般讀者投票選出，集結專業意見和觀眾人氣，最終由「金勻」的《地獄有事》和「Udalin」的《一分為惡》獲得「銀獎」，「竹川獅」的《紙紮人》獲得「特別評審獎」，《地獄有事》再獲得「人氣投票獎」，「楊白」的《屍眼》、「白大與哈鴿」的《獸夢旅人》、「芽露」的《這才不是乙女GAME》獲得「佳作」。其中，2 部「銀獎」作品將各獲得 50 萬日圓獎金，「人氣投票獎」和「特別評審獎」的作品也各自獲得 20 萬日圓獎金，「銀獎」、「人氣投票獎」、「特別評審獎」的作品將進入臺日合製階段，後續成品會在日本樂天電子漫畫平臺「R-TOON」先獨家連載 6 個月並上架臺灣「CCC 追漫台」，後續再上架日本各大平臺連載。

「2025 國際條漫大賽」旨在發掘具有潛力和才華的國際創作者，評審委員們收到許多富有創意與熱情的投稿作品，最後進入最終評審的入圍作品水準極高，無論在故事結構、作畫完成度、演出手法各方面都展現出極佳的完成度，難分高下。但經評審團審慎討論後，一致認為尚未出現「在眾多作品中脫穎而出、足以代表金獎榮耀的唯一作品」，因此決定本屆金獎從缺。此外，「佳作」起初預計選出 2 部，但因入選作品實力優秀且難分軒輊，於是增加為 3 部獲獎作品。

面對廣大的條漫市場，文策院將持續和樂天集團、CLBT 積極合作，挖掘更多創作者進行國際合製、協助國際出道並上架各大平臺，提升臺漫產業的市場規模，也推廣給全球讀者。