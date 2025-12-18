國際標準進校園！ PAC 攜手臺師大用國際生涯專業重構學習歷程的核心價值

圖▲國際標準進校園，PAC 與臺師大推動 NCDA 生涯專業培訓。

【記者張嘉誠／綜合報導】

隨著 108 課綱全面推動，「學習歷程檔案」已不再只是升學制度中的輔助資料，而逐漸成為學生、家長與高等教育端高度關注的核心關鍵。在 AI 技術快速演進、少子化結構日益明顯的時代背景下，大專校院與教育現場正同步面臨一項共同課題：如何更深入理解學生的學習動機、探索歷程與未來發展潛力，並將其轉化為具長期價值的人才培育基礎。在這樣的背景下，學習歷程檔案的角色正悄然轉變，從單純的成果彙整，進一步成為學生理解自我、連結學習選擇與生涯方向的重要基準點。這也使得具備系統化視角的「生涯發展專業能力」，成為支撐學習歷程品質與意義不可或缺的核心職能。

廣告 廣告

回應政策環境與教育現場的實際需求，國立臺灣師範大學與 People Achievement Consulting（PAC）測驗出版攜手合作，並結合心田諮商所的專業實務經驗，於 2025 年 12 月 14 日共同完成 NCDA CDI / SCDI 國際生涯發展雙證專業培訓。此次合作聚焦於如何在校園情境中，透過符合國際標準的生涯發展職能，實質支撐學習歷程檔案與學生生涯發展之整合運作。此次培訓獲得臺師大教育學院、國際事務處、學生事務處與心田諮商所的支持，由教育學院院長田秀蘭、副學務長兼職涯發展中心主任林怡君，以及心田諮商所所長王玉珍共同統籌推動。

PAC 指出，學習歷程檔案能否真正發揮升學與長期發展的價值，關鍵並不在於學生是否「會不會寫」，而在於引導與陪伴者是否具備理解生涯發展脈絡的專業能力與方法。這正是當前教育市場中最迫切、卻長期被低估的關鍵職能需求。此次培訓課程架構，依循美國國際生涯發展學會（NCDA, National Career Development Association）所建構的國際專業標準，整合 CDI（Career Development Instructor）與 SCDI（School Career Development Instructor）之完整訓練體系。

PAC 進一步指出，在 AI 技術加速職業樣態變動的時代，真正能為學生帶來穩定性的，並非單一技能或短期選擇，而是對自我特質、學習歷程與生涯發展方向的整合理解。從這個角度來看，學習歷程檔案不僅是升學評量工具，更是學生在不確定未來中，逐步建立方向感與決策能力的重要生涯基石。在少子化趨勢下，愈來愈多大學亦期待透過學習歷程，辨識學生是否具備清楚的自我理解、探索歷程與發展邏輯，作為招生評估與後續人才培育的重要依據。這也使得具備國際生涯發展專業訓練背景的校園輔導與教育人員，成為銜接政策制度、校園實務與學生未來發展的關鍵樞紐角色。

PAC 表示，此次與臺師大的合作，展現學術端與專業端在生涯發展議題上的深度對話與實務整合可能。透過國際生涯專業培訓的導入，為校園如何以制度化方式支持學習歷程與生涯發展，提供一條可持續深化的專業路徑。展望未來，PAC 將持續與國立臺灣師範大學及教育夥伴深化合作，推動學涯與生涯發展相關的專業培訓與制度倡議，邀請關注學習歷程與生涯發展的教育與輔導專業人員共同參與，透過跨校、跨角色的聯合培訓與專業認證機制，逐步建立具共同語言與專業基準的生涯發展實務社群，為台灣教育現場累積穩定、可長可久的生涯支持力量。未來，PAC 也將逐步把此次培訓所累積的成果與實務經驗，延伸發展為一系列線上與線下並行的推廣活動，包含主題式工作坊、專題講座及模組化單元培訓課程，系統性地分享給全台小學、國中、高中職及大專校院的教育工作者。透過不同形式與層級的專業交流，協助更多第一線教師、輔導與學務人員，將生涯發展職能實際導入教學與輔導現場，持續深化學習歷程與生涯發展的整合實踐。