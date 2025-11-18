國際模特大賽廣東冠軍出爐！網一看狂酸「豐腴大齡女子」：審美的退化

大陸中心／彭淇昀報導

中國廣東深圳近日舉辦第28屆「國際模特大賽」，結果出爐後讓不少網友炸鍋，怒批「審美的退化」、「還是廣東孝順，人家捧閨女，這是捧娘」、「有錢能使鬼推磨」；被質疑賽事背後有黑幕。

第28屆國際模特大賽中國總決賽廣東冠軍受到質疑。（圖／翻攝自微博）

根據《世界新聞網》報導，日前舉辦的第28屆國際模特大賽中國總決賽，是由世界時尚模特組織國際模特大賽組委會與鄧梨／國際名模聯合主辦，在全國設立多個分賽區，總決賽則在深圳舉辦。

廣東冠軍由15號選手拿下，不少人紛紛看傻，調侃道「皇冠配禮服的氣場，旗袍秀的東方韻味，15號選手把成熟姐姐的魅力焊在了舞台上」、「長的真像我丈母娘」、「大齡姐姐的逆襲」、「有錢能使鬼推磨」；還有人替年輕選手抱不平，台步穩健、外型亮眼的她們更符合標準。

廣告 廣告

還有人質疑是黑箱作業。（圖／翻攝自微博）

有人更質疑賽事背後有黑箱作業，「她是主辦內定的冠軍吧」、「冠軍是她，金主也是她」、「誰給錢，誰就是標準」、「連選美都能假成這樣，這個國家還有什麼是真的，真的是不入流的國家」。

事實上，中國選美賽事引發爭議並非第一次，2025全球中華小姐遼寧賽區冠軍、2025環球國際小姐中國總決賽的「最美身材獎」得主，也都曾受到質疑。

更多三立新聞網報導

檢查報告竟出現「子宮」！他氣炸痛批：我男的 醫院急道歉

不滿中國承諾落空！宏都拉斯嘆「像宿醉」 2候選人喊話：重啟台灣邦交

粉絲快收！周杰倫官方IP「周同學」首款動態貼圖上架 加碼抽獎活動

強冷空氣今晚報到！這2天恐急凍13度 溫度趨勢一圖看懂

