國際機場櫃台驚見目的地「中國台北桃園」！網酸爆：只有越描越黑

中國福州長樂國際機場近日一處報到櫃台的航班資訊畫面，在社群平台引發熱烈討論。一名台灣女網紅平時透過中國抖音分享生活日常，日前於機場準備搭機返台時，意外拍下報到櫃台上方的電子螢幕畫面，只見目的地被標示為「中國台北桃園（Taipei Taoyuan）」，讓她當場直呼「好酷」，並將影片上傳至社群平台，隨即引發關注。畫面曝光後迅速在台灣社群平台流傳，不少網友對該標示方式提出質疑，並以諷刺口吻留言調侃，「照這個邏輯，乾脆寫成『地球亞洲中國台北桃園』。」相關討論持續延燒。

中國福州長樂國際機場近日一處報到櫃台的航班資訊畫面，在社群平台引發熱烈討論。（圖／翻攝自Google map）













從曝光畫面可見，拍攝地點位於福州長樂國際機場航廈內，報到櫃台上方懸掛著大型藍色電子看板。螢幕左側顯示航班編號「MF879」，右上角可見航空公司標誌，疑似為廈門航空。目的地欄位以醒目的黃色中文字標示「中國台北桃園」，下方則對應英文「Taipei Taoyuan」，上方同時顯示櫃台編號「A03」，下方則列出報到時間與起飛資訊。該名女網紅拍攝時，似乎對畫面感到新奇直呼「好酷」。

影片隨後被轉傳至台灣社群平台 Threads，引發大量網友留言討論。對於中國吃豆腐的行為，網友質疑指出「中國國內城市如北京、上海、重慶，並不會在前面特別加上『中國』，唯獨台北被標示成『中國台北』，反而顯得刻意。」、「就是不是自己的國家，才要冠上中國兩字」、「明明就是在國際航站樓出發硬要加上中國，讓全世界知道台灣不是中國的但中國想併吞台灣，真的此地無銀三百兩」、「真的蠻無聊的，他們自己也不會說中國四川、中國北京」、「硬要噁心臺灣」、「只有越描越黑」部分留言以調侃方式回應，「照這個邏輯，乾脆寫成『地球亞洲中國台北桃園』。













