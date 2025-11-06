國際歌手「阿卡莎納」混亂時代只想翻轉更多人生命
【警政時報 司徒／臺北報導】「阿卡莎納」 Master Sri Akarshana（阿卡莎納AKSN），他是一位從億萬富豪轉變為靈性導師並涉足音樂領域的國際網紅，他作為 Iamverse 組織的創辦人，Master Sri Akarshana 透過 YouTube、Instagram、線上課程與全球活動，影響全球超過 3,500 萬人，這次111活動是為了「對齊能量」。阿卡莎納過去拍攝不少顯化影片，他從年輕創業成功、累積億萬財富的企業家，蛻變為引導千萬人追尋內在豐盛的精神導師，今年更勇敢跨足歌壇，近日還獲泰勒絲唱片公司經紀人邀約將成為國際歌手身份，又被粉絲暱稱為 「歌神」， 透過音樂傳遞正能量。剛從美國開完“顯化奇蹟”課程的「阿卡莎納」特別來台灣，說明過去的人生經驗及投資致富秘訣，這次活動現場由愛恩維思學院The Academi By IamverseChinese主辦，現場更請來知名DJ Celine開場，開場播放劉玳妍、女神、FEAT.NIKA、KAINA、NIKA，今年一起跟音樂製作人Jerry、音樂製作人AC1Đ合作單曲「Don’t give a 發 」開場，團隊人員MIA、NIKA更現場演唱暖場，其中不少人從馬來西亞飛來，還有中南部的粉絲到來。
來參加課程的身心靈工作者吾缽（Ubowl）創辦人Davis（杜竣珉）表示，這次參加阿卡莎納的顯化奇蹟課程，是一次很有啟發性的體驗。課程中透過觀想與共振高頻能量的過程，帶來許多共鳴與感受。Davis 認為阿卡莎納老師舞台魅力十足，也讓人感受到身心靈老師同時需要「接地氣」的重要性。他也非常認同阿卡莎納所分享的投資理財與經營商務的理念。今年更有幸前往基隆和平島參與世界和平祝福儀式，與其他身心靈工作者共同祈願世界更加美好。不少參與課程的粉絲，不僅學到商業邏輯、人生道理、探索生命價值，在尾聲更請來知名兒童文學博士洪瓊美-宇宙大美人一起分享靈性知識回饋給各粉絲。
在活動開場介紹影片中，阿卡莎納他從富豪到迷惘：內在覺醒的轉折點，過去他從年僅 25 歲便坐擁豪宅名車的 Eric Ho，2019年，他前往喜馬拉雅山脈接受瑜珈大師的訓練，並獲得「Master Sri Akarshana」的稱號。 正式成為Master Sri Akarshana（阿卡莎納AKSN）。他被譽為「開著林寶堅尼的瑜伽士」。然而，物質滿足並未帶來內心平靜，他深陷抑鬱，甚至萌生放棄生命的念頭。直到一次前往肯亞的旅程，徹底改變了他的人生。在當地，他看見物質匱乏的村民和赤足奔跑的孩子，依然笑容燦爛、充滿希望。他深受觸動，意識到幸福並不來自擁有多少，而是來自內心的滿足與感恩。不僅在肯亞成立孤兒院學校，今年已正式邁入第14年，過去每年至少捐贈15萬元英鎊給肯亞孤兒院，實際受益的肯亞孤兒院孩子將近338位，他才體驗到回饋社會跟用生命去照亮更多生命才是生命真正的本質，此次活動收入更全部捐贈花蓮光復慈善用。
阿卡莎納特別來台灣和平島祝福世界和平，推廣永續吃素愛台灣，阿卡莎納此次來台，更緊接著錄製新單曲及帶領各團員包含NIKA、劉玳妍、Mia、Kaina拍MV，甚至在台灣西門町及基隆知名景點【和平島公園】拍攝封面跟紐約時代廣場的形象宣傳照，此次來台的理念主要向世界傳導【世界和平】將持續為公益、永續拍攝及創作！他強調今年戰爭、混亂不斷，願每個人都能平靜，世界和平，也因為受到喜馬拉雅山脈接受瑜珈大師的靈性啟發，過去他內觀看到【黑暗混亂的時代來臨】接下來驗證世界疫情、戰爭、經濟、貿易戰都一一如預期中發生！他指出，在有生之年，可以回饋這世界及社會任何需要的人翻轉生命，是此生最大心願。
