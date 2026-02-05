國際毒梟通緝犯逃亡3年 刑事局新北緝捕起獲毒品

（中央社記者洪學廣高雄5日電）林姓男子曾涉運毒案遭通緝，至今已逃亡3年。刑事局南部打擊犯罪中心經跟監蒐證，在林男女友新北租屋處緝捕到案，並起獲海洛因、依托咪酯等毒品，解送雄檢發監執行。

刑事局南部打擊犯罪中心今天上午向中央社記者表示，警方針對多起空運郵包夾藏毒品案整合分析，經抽絲剝繭鎖定綽號「安哥」的53歲新北市林姓男子為幕後台灣端國際毒梟。

警方指出，林男曾以進口微波爐名義，在美國寄來的微波爐包裹箱子內走私毒品大麻。海關人員查獲後，桃園地方法院判處13年有期徒刑。但林男未入監服刑，新北地檢署在民國112年初發布通緝。

廣告 廣告

警方調查，林男遭通緝後藏匿全台各處出租套房與旅館內，逃亡期間另涉及多起國際運毒案件。刑事警察局再次掌握林男行蹤及藏置毒品倉庫據點後，立即結合保安警察第三總隊第二大隊、新北市政府警察局永和分局、高雄市政府警察局刑事警察大隊偵三隊等警力查辦。

警方指出，林男心思縝密，警覺性極高，出入皆搭乘大眾交通工具，又經常更換藏匿處所躲避查緝；另向不知情朋友借用房間以放置個人物品為由，藏置毒品掩人耳目，大幅提升專案小組查緝難度。

專案小組不眠不休長期跟監蒐證，掌握林男動態作息後，今年1月21日持台灣高雄地方法院核發搜索票，在新北市三重區林男女友的出租套房內成功緝捕到案，並查獲運毒用作案手機、現金新台幣20萬元等證物。

警方也在林男個人倉庫內起獲第一級毒品海洛因6袋（毛重1.8公斤）、第二級毒品依托咪酯毛重1公斤、電子磅秤等證物，全案於警詢後解送林男至台灣高雄地方檢察署，案經檢察官複訊後，發監執行。（編輯：陳清芳）1150205