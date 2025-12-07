國際民航日 六大機場飛安宣導

響應國際民航日，民航局在各台南等六座機場推出飛安宣導，希望提升民眾的飛航安全意識。（民航局提供）

民航局響應十二月七日的「國際民航日」，以「為世人打造安全天空與永續未來」為主題，在包括台南機場在內的六座機場舉行飛安系列宣導，以提升民眾飛航安全意識。

國際民航組織（ＩＣＡＯ）訂十二月七日為「國際民航日」，今年以「為世人打造安全天空與永續未來」為國際民航日宣導主軸，呼籲各國共同營造安全、永續且具韌性的全球航空網絡。

民航局指出，本屆ＩＣＡＯ大會針對全球民航永續與安全治理提出多項關鍵決議，包括強化國家安全管理系統、提升飛航安全及保安監理量能、支持二０五０年達成航空淨零排放目標、推動永續航空燃油（ＳＡＦ），並強調全球標準一致性與國際合作的重要性。

民航局表示，我循ＩＣＡＯ相關決議持續推進國內政策與措施，使台灣地區的民航與國際標準無縫接軌。而為提升全民飛安認知，台北松山、高雄、台中、台南、澎湖及嘉義機場舉辦一系列飛安宣導活動，由航站人員向民眾說明機場周邊禁止施放影響飛航安全物體、無人機操作規範、跑道與滑行道安全等，同時也走進機場周邊學校，向青年學子推廣飛航安全教育，從源頭扎根安全文化。

民航局指出，面對航空運量快速增長及新型飛航活動蓬勃發展趨勢，民航局與國籍航空業者積極攜手合作，精進安全管理系統與風險控管機制，並依循ＩＣＡＯ標準與建議措施，適時修訂飛安監理相關法規與指引。