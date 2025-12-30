國際沉默、川普淡化中共圍台嚴重性 經濟學人：台灣應思考美國拋棄情境

編譯林浩博／綜合報導

中共29日無預警發動為期兩天的圍台軍演，但一天過去，國際上卻靜默一片，不論是鄰近的日本、南韓、澳洲，抑或歐洲民主國家，都不見官方發言關切。美國總統川普更被記者提問後，試圖淡化事態的嚴重性，他強調未獲中國國家主席習近平事前告知，但自己也不擔心。川普對台態度冷淡，甚至傳出施壓盟國別干涉台海。英國《經濟學人》先前即，台灣應思考不敢想像之事，那就是如美國不馳援，台灣該如何抵抗中國侵略。

廣告 廣告

美國總統川普29日與以色列總理納坦雅胡會後，被問及中共繞台軍演，他試圖淡化事態嚴重性。（圖／翻攝自X平台 @LePapillonBlu2）

川普：我不擔心中國圍台軍演

中共29日突襲式展開兩天的圍台軍演，國際各大媒體都有報導，但若瀏覽各國政府、官員與領導人的網站和社群媒體，卻會發現隻字未提。美國國務院網站最後一條發布的新聞稿，是27日對柬埔寨與泰國達成停火的支持；日本首相高市早苗的Ｘ平台最新貼文，是當天對國內民生政策的宣導，她自己那天可是忙著搬新家至首相官邸；翻翻澳洲媒體，也未見坎培拉對此有任何關切。

國際社會的沉默，直到29日川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在自家海湖莊園（Mar-a-Lago）會談後，被記者問及，才終於破了一條裂縫。但川普的回答，也只是想淡化事態的嚴重性。

川普強調他與習近平關係好，「我當然看到了相關情況，但他沒告訴我任何事情，而且我也不認為他真的會這麼做，完全沒有什麼讓我擔心的」。川普稱20年來中國都在該區域軍演，而且「他們過去進行的規模還更大」。

台灣軍事學者沈明室稍早接受新加坡《聯合早報》訪問，他指出就如中國官方所說，此次軍演是「對外部介入的嚇阻」，意在反制高市的「台灣有事」言論與美國對台軍售。

總統賴清德視察國軍。（圖／翻攝自X平台 @WashTimes）

台灣：撐到國際救援

川普毫不掩飾他對台灣的冷漠態度，英國《經濟學人》7月即以〈 台灣思考難以想像之事：抵抗中國 但無美國在旁〉（Taiwan thinks the unthinkable: resisting China without America）為題報導，提醒台灣須為最壞情況做打算。

文中指出，川普蔑視烏克蘭，嘲笑這個小國怎敢愚蠢地幻想能擊敗強大的俄羅斯；而且他長期以來，也不把台灣對抗中國當一回事。但這裡就突出了一大問題，假若美國不願干預，怎世界上沒有任何大國會軍事馳援台灣。

《經濟學人》團隊6月參加在德國柏林舉辦的「台灣三邊論壇」，會場上來自美國、歐洲與台灣的外交官、學者齊聚一堂。一名台灣參與者說，台灣的戰略即「撐越久越好，撐到中國的合法性受到了挑戰，國際社會有時間來救援」。

團隊觀察現場，川普政府的觀點，被當作經典加以解析，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）則出席會議，讓不安的各方再予以保證。但同時也有消息稱，英國、德國派軍艦遠赴台海以捍衛「自由航行」的舉動，遭到美方官員喝斥，要求他們應專注歐洲自家安全事務。

經濟學人：是否該演練被中國占領情境？

《經濟學人》稱，台灣正思考自己處於更為艱困、孤獨的世界。賴清德總統上任後所推動的「全民韌性」，除了是藉此教育國內因黨派分裂的社會，其實也是一種外交布局，方便友好國家以並非軍售的方式，避免觸怒中國的同時，還能協助台灣。比如台灣派考察團至芬蘭與以色列交流民防體系，西方國家想自台灣學習抵抗中國假訊息的經驗。

話雖如此，文章稱台灣有一步一直難以說出口，那就是台灣是否應演練遭中國佔領的情境，假想一旦軍事落敗後，如何讓台灣難以為中國統治。對此部分台灣學者難以苟同，擔憂此舉帶有失敗主義色彩，會引發恐慌與社會分裂，而且戰後動盪或許仍不足以嚇阻習近平。但也有一部分台灣人認為他們別無選擇，他們以烏克蘭的例子為借鏡，直言生存可是一場長期戰鬥。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

中國圍台軍演…川普、IPAC發聲了 外交部：台海和平穩定是國際共識

中國圍台軍演！IPAC籲國際集體威懾 美參院軍委會主席盼台放下黨派分歧

共軍演練封港斷線！美智庫揭「七日鎖台」劇本：全境佈雷斷網逼談判

中共圍台「軍演」之際開經發會談「均衡」 卓榮泰：對中國當局極大諷刺

