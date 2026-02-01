國際油價上漲 汽、柴油各漲0.3元及0.6元





中油公司宣布，自2日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4元、95無鉛汽油每公升28.9元、98無鉛汽油每公升30.9元、超級柴油每公升26.3元。

中油表示，本週受伊朗與美國之間局勢緊繃及暴風雪影響美國原油生產等因素影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應各調漲0.7元及0.6元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽油吸收0.4元。

