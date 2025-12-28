國際油價上漲 汽、柴油各漲0.4元





中油公司宣布，自29日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升25.2元。

中油表示，本週受美國軍事干預委內瑞拉原油出口影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.4元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。

