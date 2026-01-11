國際油價大反彈！ 中油「這原因」明起汽柴油價調降0.2元

台灣中油12日起汽、柴油價格各調降0.2元。（圖／侯世駿攝）

台灣中油公司今（11）日宣布，自明（12）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.8元。

在連續兩個交易日下跌後，國際油價8日反彈上漲逾3％，9日再上漲2％。收在2週來新高，投資人一方面評估委內瑞拉局勢的最新發展，另一方面也受伊朗抗議活動升溫，以及俄烏戰事攻擊行動升級所引發的供給憂慮影響。

美國紐約西德州中級原油上漲3.2％，收每桶57.76美元；布蘭特原油期貨上漲3.4％，收每桶61.99美元。兩大基準油價周漲約3至4％。

台灣中油按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調降0.2元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。

本週台灣中油依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價。

114年台灣中油累計共吸收約64.44億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如上，實際零售價格以各營業點公告為準。

