國際油價大漲不影響！ 中油「這原因」汽油不調、柴油降0.2元
台灣中油公司今（16）日宣布，自明（17）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。
烏克蘭無人機近期襲擊俄羅斯能源中心的石油倉庫，導致俄羅斯新羅西斯克（Novorossiisk）港口暫停出口，加劇供應擔憂，國際油價14日上漲逾2％。紐約西德州中級原油12月交割價上漲1.40美元，收至每桶60.09美元；布蘭特原油1月交割價上漲1.38美元，報每桶64.39美元。紐約西德州中級原油單週上漲0.6％，布蘭特原油則漲1.2％。
中油按浮動油價機制調整原則，汽油價格應不調整、柴油每公升應調降0.2元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。本週中油依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價。
114年累計至10月底止，台灣中油共吸收約64.29億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如上述，實際零售價格以各營業點公告為準。
