國際油價小漲 只因這三地爆發戰火

國際原油價格於2025年12月26日出現小幅上漲，市場交易者關注美國對委內瑞拉石油運輸實施更嚴格經濟制裁措施，以及美國應奈及利亞政府請求對西北部伊斯蘭國（ISIS）武裝分子發動空襲所帶來的地緣政治影響。



截至格林威治標準時間04:56，布蘭特原油（Brent）期貨價格上漲6美分，漲幅0.1%，報每桶62.30美元。美國西德州中級原油（WTI）期貨價格同樣上漲6美分，報每桶58.41美元。

空襲奈及利亞加劇地緣政治風險溢價



委內瑞拉和奈及利亞均為全球重要石油生產國。雖然奈及利亞主要油田位於南部地區，但西北部針對伊斯蘭國武裝分子的空襲行動仍引發市場對區域穩定性的擔憂，進而加劇地緣政治風險溢價。



白宮指示美國軍方在未來至少兩個月內，優先執行對委內瑞拉石油運輸的「隔離」管制措施，此舉反映華府傾向透過經濟制裁而非直接軍事介入，向委內瑞拉首都加拉加斯政府施加壓力。相關行動包括對受制裁油輪的攔截與扣押，藉此限制委內瑞拉石油出口。



市場參與者同時評估美國經濟數據以及潛在供應中斷因素。儘管地緣政治事件提供短期支撐，布蘭特原油與WTI期貨價格今年預計將分別下跌約16%與18%，創下自2020年新冠疫情衝擊需求以來的最嚴重年度跌幅，主要原因是預期2026年全球石油供應將大幅超過需求。

烏克蘭無人機攻擊裡海油管



此外，兩位市場消息人士於12月24日透露，受烏克蘭無人機攻擊影響，裡海石油管線（Caspian Pipeline Consortium，CPC）主要出口終端設施受損，導致經由該管線輸出的哈薩克石油運量在12月預計減少3分之1，降至2024年10月以來最低水準。該管線為哈薩克主要出口通道，同時也輸送部分俄羅斯原油。

受耶誕節假期影響，美國能源資訊署（EIA）每周石油庫存報告延遲發布，預計將於12月29日公布。該數據將提供全球最大石油消費國需求狀況的最新資訊。



