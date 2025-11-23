國際油價崩跌 中油「這原因」汽柴油不調價
台灣中油公司今（23）日宣布，自明（24）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。
台灣中油按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各不予調整，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。
受到美國推動俄烏和平協議，加上市場對美國利率前景的不確定性，國際油價21日下跌約1%，收於一個月低點。美國紐約西德州中級原油期貨下跌1.6%，收至58.06美元。布蘭特原油期貨下跌1.3%，收在每桶62.56美元。兩大原油期貨價格上周跌約3%，雙雙創下自10月21日以來最低收盤價。
台灣中油本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價。
114年累計至10月底止，台灣中油共吸收約64.29億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如上，實際零售價格以各營業點公告為準。
