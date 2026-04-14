國際油價暴漲66.9%！台灣恐陷通膨惡夢 央行出手了

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中東地區戰事持續蔓延，全球能源供應遭受嚴重衝擊，國際油價波動劇烈。央行因應高漲油價壓力，將今年消費者物價指數（CPI）年增率預測值自1.63％上修至1.80％。央行副總裁嚴宗大在立法院財委會報告中強調，當前穩定匯率的核心目標在於抑制輸入性通膨，而非追求出口競爭力。

中央銀行祭出穩定物價措施。（圖／報系資料照）

國際能源總署警示，此次能源供給衝擊規模已超越1970年代石油危機與俄烏戰爭合計規模。布蘭特原油價格雖因美伊達成停火協議而回落至每桶119.03美元，但相較戰事爆發前仍大漲66.9％。央行預估今年國際油價全年均價將從58.3美元大幅上調至85美元，估計將推升國內CPI約0.52個百分點。

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中東情勢造成原油價格飆高，帶動其他物價上漲。（圖／路透社）

為了緩解通膨壓力，政府啟動油品貨物稅減徵、電價凍漲及亞鄰最低價機制等供給面措施，預計可抵銷約0.35個百分點的漲幅，使整體通膨展望維持在相對溫和的1.8％。嚴宗大指出，央行在外匯市場的調節目標係減輕物價壓力。自戰事爆發後至4月10日期間，新台幣對美元匯率貶值1.5％，央行將透過穩定匯率，降低進口原物料成本，進而抑制國內通膨預期心理。

央行坦言，若戰事延長、地理範圍擴大，國內通膨上行風險將隨之升高。對於台積電、聯發科等代工與電子大廠而言，國際原物料價格與能源成本的變動將成為影響產業供應鏈韌性的關鍵變數。央行表示將持續採取妥適貨幣政策，以因應地緣政治及天候因素帶來的經濟不確定性。

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