國際油價波動 5國籍航空調漲客運燃油附加費

華航、長榮、星宇、立榮、華信航空公告，12月7日起調漲航空客運燃油附加費。航機示意圖。(記者吳亮儀攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕因應國際油價波動，5家國籍航空調漲航空客運燃油附加費。12月7日起，台灣出發行程，短程航線每航段調漲2.5美元(約台幣78元)，收取20美元(約台幣626元)；長程航線每航段調漲6.5美元(約台幣203元)，收取52美元(約台幣1628元)。

機票花費除了座位本身，也包含稅金、燃油附加費等。而國籍航空的客運燃油附加費收取標準，會依據中油公告的航空燃油牌價變化調整，並報請民航局備查。

依據中油12月公告的國際線航空燃油價格，華航、長榮、星宇、華信，每運送1名旅客，新增的燃油成本支出，長航線介於93.81至291.99美元(台幣2937元至9143元)，短航線介於23.72至48.86美元(台幣742元至1530元)。

華航、長榮、星宇、立榮、華信航空日前公告，針對台灣地區出發行程收取的航空客運燃油附加費，12月7日起短程線(包含香港航線)每航段從17.5美元(折合台幣約548元)調升至20美元(約台幣626元)；長程線每航段從45.5美元(折合台幣約1424元)調升至52美元(約台幣1628元)。

