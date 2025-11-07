國際油價跌 下週汽油估最多降2角

（中央社記者曾智怡台北7日電）美國公布上週商用原油庫存增加，又逢沙烏地阿拉伯調降12月銷往亞洲原油售價，國際油價下跌。按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估10日凌晨0時起，汽油每公升調降新台幣0.1到0.2元，柴油調漲0.1元或不調整。

若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元或27.2元、95無鉛汽油每公升28.6元或28.7元、98無鉛汽油每公升30.6元或30.7元、超級柴油每公升25.7元或25.8元。

中油累算至11月6日的調價指標7D3B週均價為65.37美元，較上週65.88美元下跌0.51美元。本週新台幣兌美元匯率為30.912元，較上週30.688元貶值0.224元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.1元，柴油調漲0.1元。

不過，中油啟動平穩措施後，預估下週汽油調降0.1到0.2元、柴油調漲0.1元或不調整。台灣中油將於9日中午12時公布實際調整金額。（編輯：蘇志宗）1141107