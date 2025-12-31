國際油價邁向五年最慘跌幅 俄國經濟內傷

俄國韃靼斯坦共和國的油井。路透社



在2025年的最後一天，國際油價勢將在2025創下五年來最糟糕的跌幅。這對一個靠原油出口餵養戰爭機器的國家尤其不利：俄羅斯。

國際油價基準的布倫特原油期貨價格2025年全年跌幅高達18%，是2020年新冠疫情爆發後最糟糕的表現，並且是連續第三年收跌，創最大連續跌勢。週三（31日）盤中，布倫特原油期貨價下跌0.33%，交在每桶61.14美元價位。

美國西德州輕原油期貨價格週三盤中下跌0.33%，交在每桶57.76價位，全年跌幅預計也高達19%。根據LSEG統計數據，這兩大基準原油在2025年的平均價格皆創下2020年以來的新低。

油價在2025年是開高崩低的走勢。2025年初，當時即將卸任的美國拜登政府因俄烏戰爭對俄國實施更嚴厲的制裁，干擾了中、印兩大俄油買家的供應。隨後地緣政治衝突接連發生，也促成油價一度持續走高。

這些推動油價走高的因素，包括烏克蘭無人機開始重創俄國能源設施，伊朗與以色列在6月爆發史無前例的直接交戰，威脅到原油運輸要道荷姆茲海峽的安全，以及川普政府對委內瑞拉實行石油禁運，並轟炸伊朗。

然而，石油輸出國家組織與夥伴（OPEC+）今年加速增產，加上市場擔憂美國川普的關稅政策將衝擊全球經濟與燃油需求成長，大幅壓低了油價，最終使油價持續下挫。

這對於俄國來說是一大噩耗。根據路透社統計，由於無法循正常管道輸出原油，俄國原油賣給印度、中國等國家時，比起基準的布倫特原油，每桶要折價20到30美元，等於直接打三折到五折，創2022年俄國開始入侵烏克蘭以來的最大價差。

高盛公司12月初提出的估計顯示，以盧布計價的俄國石油出口收入今年已腰斬暴跌了50%。原油收入佔俄國國內生產毛額（GDP）的比重，已從去年的7.6%驟降至3.7%。

油價低迷下，俄國央行下調了經濟增長預期，預計2025年的經濟成長率僅為0.5%至1%，2026年預計也僅為0.5%至1.5%。相較之下，在軍工業需求猛爆、能源出口收入較高的情況下，俄國經濟在2024年繳出了4.3%的增長率。

接下來這年對俄國確實不樂觀。多數分析師預計2026年石油供應仍將持續超過需求。國際能源總署（IEA）預估過剩供應量達每日384萬桶，高盛則預估為200萬桶。

供給過剩下油價難以回高，但是就產油國的立場而言，如果因為油價低就減產以試圖推高油價，後果是其他產油國可能沒減產而搶奪市佔，或者需求持續低迷而讓更多油賣不出去，反而又減少了石油收益。

OPEC+目前已宣布2026年第一季暫緩增產。摩根士丹利策略師拉茲指出，國際油價跌至50美元低點，OPEC+才可能考慮減產，否則目前的「暫緩增產」可能只是臨時措施。

不過，JTD能源公司總經理迪利斯考認為不可忽視政治風險。他表示：「我們生活在一個火藥桶上，這為油價提供了最終的底部支撐。此外，『川普因素』將持續發揮作用，因為他什麼事都想插一腳。」

