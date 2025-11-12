國際油價重挫 創6月以來最大跌幅

其他人也在看
偉訓AI水冷機櫃 獲美系雲端大廠認證
偉訓切入AI機櫃與散熱整合方案，並強化高瓦數電源產品線，第三季起AI水冷機櫃已獲美系雲端大廠測試通過，預計今年底供應亞洲及北美資料中心需求，將成為2026年主要成長引擎。同時，偉訓也攜手國內AI伺服器系統商共同開發氣冷與水冷機殼，部分產品已量產出貨，2026年第二季起將有正向營運表現。工商時報 ・ 2 小時前
壽險匯率會計 財委會指點江山
立法院財政委員會12日通過臨時提案，針對壽險業者面對匯率變動的因應做法，要求金管會審慎處理，降低匯率對保險公司帳面價值波動影響，排除或變更保險公司受國際財務報導準則規範。此臨時提案還要求監理機關，應研議採取其他暫時性措施的可行性，化解保險業者面對匯率變化的難度，但仍應遵守國際財務報導準則，忠實呈現保險業經營結果。工商時報 ・ 2 小時前
戰火持續近4年 烏克蘭1萬多平方公里水域需排雷
（中央社基輔12日綜合外電報導）俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續將近4年時間，聯合國今天指出，烏國約有1萬3500平方公里面積的湖泊、河流及海岸線可能受到水雷和爆裂物的污染。中央社 ・ 7 小時前
供應鏈缺料 估群光Q4小幅衰退
群光第三季營收和本業獲利均創今年高點，稅後純益20.86億元，每股稅後純益（EPS）2.87元，累計前三季稅後純益為58.31億元，EPS為8.01元，均為同期歷史次高。由於筆電供應鏈缺料影響，整體市場需求下滑，法人預估群光第四季營收將小幅度季減。工商時報 ・ 2 小時前
題材加持 儒鴻、聚陽獲買盤青睞
受惠庫存狀況緩解、價格上漲帶動利潤改善、出貨量回升，國內紡織廠近來業績增溫，法人指出，隨美國總統川普關稅8月陸續出爐，紡織廠長單開始浮現，加上2026年世足等體育賽事挹注訂單動能，族群龍頭儒鴻（1476）、聚陽（1477）受惠題材加持，短線可望獲得買盤關注。工商時報 ・ 2 小時前
暑期旺季 數字第三季獲利創新高
數字（5287）第三季受惠暑期線上遊戲寶物交易與打工及短期人力需求熱絡，第三季稅後純益2.20億元，年增7％、創單季歷史新高，每股稅後純益（EPS）3.67元，累計前三季稅後淨利5.96億元，年增5％，前三季EPS 9.92元近一個股本。工商時報 ・ 2 小時前
BT將漲價 外資喊買載板三雄
三菱瓦斯化學（MGC）10日盤後公布財報，預計明年再度調漲BT價格，也是繼10月漲價後的新一輪上漲，令市場大感驚訝。花旗環球證券預期，BT載板供應商2026年也會隨之調漲BT載板價格，持續看多景碩（3189）、南電（8046）、欣興（3037）三雄。工商時報 ・ 2 小時前
美元霸權末日？恐創8年最慘表現 專家揭4原因加速暴跌
美元指數上周一度突破100元價位，是8月1日以來首度回到100整數關卡。但以提出「美元微笑理論」（Dollar Smile Theory）聞名的基金經理、現任倫敦資產管理公司Eurizon執行長任永力（Stephen Jen）近日預測，在美國總統川普剩餘任期內，美元將再度下跌約13.5%。中時財經即時 ・ 2 小時前
信用卡優惠戰開打！刷卡最高55次抽獎機會 再拿東京機票馬上飛！
普發一萬、雙11購物節、聖誕跨年接力到來，正是信用卡活動最密集的時節。看準消費旺季，台北富邦、永豐銀行、台新銀行三家金融業者全面出招，從數位金融、運動行銷到AI科技應用，皆祭出豐厚好康與創新體驗，不僅滿足消費需求，更將金融服務延伸至日常生活場景。從東京機票抽獎、球場優惠到健康護眼商機，全方位卡友回饋方案正在熱烈展開中。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
Q3財報點名必追！電動車黃金10年 5檔車用股「上車囉」
面對全球汽車產業結構轉型與新能車趨勢的快速發展，台灣汽車零組件及相關供應鏈廠商交出不俗成績，第三季財報普遍呈現營收穩健、獲利回升甚至三率三升的表現。從胎壓監測系統（TPMS）、傳動系統、鋁圈鍛造、車用內裝模組、甚至光電整合設計與永續材料應用，各家公司展現轉型成果與營運韌性，為第四季與2026年營運注入動能。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
AI低波投資術1／AI股回檔是好事！ 操盤手曝2大加碼動作
儘管AI發展趨勢如日中天，激勵美國科技股走勢持續看漲，但外資陸續提出美股估值過高疑慮，引發那斯達克指數震盪，台股也來回修正，短線承受一定壓力。究竟科技股漲多回檔，是趁機撿便宜好時機，還是獲利了結警訊？投信操盤手揭2026年AI布局策略。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
濫訴惡鄰居2／小豪宅官司多到特製「訴訟欄」 物管也受害「年換8祕書」
「基泰之星」位於中山區農安街上，緊鄰晴光商圈，基地面積435坪，總戶數329戶，大多為10坪上下小套房，屋齡16年，為在地知名小坪數豪宅社區。記者走訪，美輪美奐的大廳一隅，除了設置社區公告欄外，竟還有「訴訟欄」。彭麗慎告訴記者，社區共有3個濫訴人物，經常在社區找麻煩...CTWANT ・ 1 小時前
濫訴惡鄰居1／台大醫員工槓社區！錄影、報警、提告輪番鬧 主委聯手物管揭惡行
該糾紛起於2017年，時任「基泰之星」的陳姓前主委，原任職於台大醫院，因被調任雲林分院後，溢領社區車馬費計10萬2100元，下一屆接任主委的彭麗慎發現後，要求陳返還不當得利款項，雙方因此對簿公堂，之後陳便動不動就對管委會、住戶、物管人員提告。彭麗慎表示，當初管委會...CTWANT ・ 1 小時前
美政府重啟在即！美股漲多跌少 台指期盤後小漲6點
即時中心／林耿郁報導隨著投資人從高價科技股中撤出資金，轉而關注美國政府歷史性關門危機可能即將結束的跡象，華爾街主要指數週三表現分歧，道瓊指數創下歷史新高收盤，上漲326點，漲幅0.68%，收在48254點；標普500指數也漲0.06%；科技股的那使達克指數則下跌61點，跌幅0.26%。費城半導體指數則上漲1.47%。民視財經網 ・ 1 小時前
鴻海傳吃下納智捷 郭董造車夢重啟/力積電成交爆量近50萬張 台玻富喬齊發光/AI與PCB雙題材噴發 金像電台燿雙創高｜Yahoo財經掃描
受市場資金輪動效應帶動，美股周二漲跌互見。道瓊工業指數勁揚1.18%，創下歷史收盤新高；標普500指數上漲0.21%；那斯達克指數小跌0.25%；費城半導體指數下挫2.48%。市場資金從高估值AI與科技股撤出，轉向傳產與醫療與金融板塊。輝達遭軟銀以58.3億美元清倉持股衝擊股價重挫近3%，連帶拖累安謀、美光、Palantir等AI概念股回檔，台積電ADR也同步下跌1.39%。不過AMD法說釋出樂觀展望，預期AI晶片未來3至5年年增率上看35%，盤後股價反彈逾5%。 亞股今日普遍走揚，日股上漲0.43%，韓股勁揚1.07%，港股上升0.81%，僅上證指數下跌0.07%。 台股今（12）日開高震盪，盤中一度攻上28,071點，再度叩關28,000點大關，終場上漲162.14點，收27,947.09點，成交金額5,613.23億元。台積電(2330)上漲10元收1,475元，鴻海(2317)法說釋出明年AI訂單可望顯著成長，股價回到250元整數關卡，成為盤面焦點。記憶體與玻纖布族群雙主流領軍，力積電(6770)爆出近50萬張大量攻漲停；台玻(1802)、富喬(1815)、南亞(1303)等玻纖布族群齊鎖漲停。PCB族群同樣火熱，金像電(2368)盤中亮燈刷新天價，帶動台燿(6274)及乙盛-KY(5243)強勢攻頂。另宏達電(2498)受惠處分不動產、單季轉虧為盈激勵漲停，裕隆(2201)因傳出鴻海將入股納智捷亦鎖漲停。整體來看，在權值股與題材股齊發動下，台股量能放大、人氣明顯回溫。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 13 小時前
唯一綠燈千金股...旺矽第三季獲利創新高卻慘跌停 分析師揭3關鍵
半導體探針卡和測試設備商旺矽（6223）第三季每股賺9.3元，創下新高。今（11）日股價不漲反跌，早盤一度來到2,000元，隨後賣壓出籠，慘遭打入跌停，股價鎖死在1,795元。對此，分析師指出，主要因技術面超漲，引發獲利了結且高檔買盤不濟，再加上基本面成長動能趨緩，讓投資人產生疑慮。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
替12歲兒買1600萬房！聰明爸「1招」免繳贈與稅 國稅局也認證
依《遺產及贈與稅法》第5條第5款規定，未成年人因不具完全行為能力，若名下出現高額資產或購屋資金，通常會被推定為父母贈與，依法須課徵贈與稅。不過，新北市一名父親替年僅12歲的兒子購買一戶總價1600萬元的淡水房產，卻因一項關鍵理由成功獲得免稅，連國稅局都認證合法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台達電、南亞科...AI供應鏈從電力到散熱全面開花！股市女王公開6檔口袋名單「目標價曝光」
台股創新高後翻黑拉回、震盪劇烈，不過資深分析師李蜀芳認為，在台股頭部訊號尚未確立前，未來仍有多頭可期，反倒能藉由第三季財報公布、股價整理之際，擇時掌握AI股的操作機會。今周刊 ・ 19 小時前
鴻海前三季賺破1股本！累計EPS10.38元、年增35%
鴻海財報來了！鴻海（2317）今（12）日公布第三季稅後純益576.73億元，創同期新高，第三季EPS為4.15元、年增近17%；累計前三季EPS為10.38元，已賺破一股本、年增35%。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
焦點股》宏達電：第3季轉虧為盈 爆量漲停
智慧型手機與虛擬實境平台廠商宏達電HTC（2498）受惠第3季EPS 3.88元轉虧為盈激勵，今日開高後直攻漲停51.7元，截至9:20分，股價仍鎖漲停，成交張逾數6400張，漲停委買張數逾1.4萬張。宏達電第3季營業收入為7.2億元，營業毛利率為35.2%。營業淨損為8.5億元，稅後淨利32.4億自由時報 ・ 21 小時前