國際油價「這原因」恐腰折 中油明起汽、柴油價不調整

台灣中油宣布明起汽、柴油價格皆不予調整。（圖／pixabay）

台灣中油公司今（30）日宣布，自明（1）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各不予調整，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價。

摩根大通最新發布預測警告，若供應過剩問題持續惡化，到2027年油市恐再現「倉庫塞不下、油輪無處停」的極端景象，布蘭特原油均價可能跌至每桶42美元，年底甚至下探30美元關口。經濟成長放緩、工業生產疲軟、物流運輸需求下降，均削弱了原油消費的動能。

布蘭特原油1月期貨28日交割價下跌14美分，收在每桶63.20美元；2月期貨合約較27日下跌49美分，收至62.38美元。美國紐約西德州中級原油期貨較26日下跌10美分，收在每桶58.55美元。美國能源資訊署（EIA）公布的數據顯示，美國9月原油產量攀升至歷史新高，加深市場對供應過剩的疑慮。

114年累計至10月底止，台灣中油共吸收約64.29億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如上述，實際零售價格以各營業點公告為準

