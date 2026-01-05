國際法已死！彭博：川普正打造他的新世界秩序

2026年1月3日，美國總統川普在佛州海湖莊園舉行記者會，說明逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動。路透社



美軍突襲委內瑞拉並抓捕委國總統馬杜洛，震驚國際社會。有分析指出，美國總統川普正在打造以美國利益為主的新世界秩序。還有專家悲觀表示，各國在此情況下只能積極增強硬實力，而國際法顯然已不復存在。

彭博新聞（Bloomberg）週一（1/5）發表一篇題為「川普拿下馬杜洛 展現美國的新世界秩序」（Trump’s Ouster of Maduro Shows America’s New World Order Is Here）的分析文章指出，川普自展開第二任期後，先後對索馬利亞、奈及利亞、敘利亞、伊拉克和伊朗發動軍事攻擊，而這些都顯示，川普的外交政策更具侵略性，且將美國利益置於一切之上。

中國清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊向彭博新聞表示，美軍對馬杜洛（Nicolas Maduro）執行「政治斬首」可說是「權力政治的鮮明教訓」。他說，對中國等全球大國來說，此舉可說「加速全球秩序重構」。

在成功襲擊委內瑞拉後，川普又放話說可能對哥倫比亞、墨西哥等毒梟盛行的美洲國家發動類似行動。不僅如此，川普再度點名欲併吞丹麥屬地格陵蘭。

文章指，川普向外證實，為達成政治目的，他不吝使用經濟制裁或貿易關稅施壓，更不惜使出軍事手段。在委內瑞拉的行動上，川普事前未與任何國際盟友協商，事後也未說明接下來的計畫，「充分顯示出川普屬於先行動再說」的行事作風。

科威特大學（Kuwait University）助理教授塞夫（Bader al-Saif）說：「外界已對正在崛起的多極世界多所著墨，但川普政府正在展現一種帝國秩序。」

塞夫同時指出，不管是俄烏或是加薩和平方案，川普政府也僅著重短期成就，而非更複雜的長期治理及後續的長治久安問題。他說：「委內瑞拉事件和接下來的加薩和平委員會議題，再加上三不五時針對格陵蘭、加拿大的併吞煽動言論，都指向更廣泛的全球失序。」

文章說，經濟利益才是川普外交政策的最大關鍵。以委內瑞拉來看，該國擁有近3000公里的海岸線、多座具重要地理和海運樞紐的港口，更別提委內瑞拉豐富的石油蘊藏量。

但文章同時警告，川普的侵略式外交策略也可能危及美國利益。部分觀點批評，川普攻打委內瑞拉將被中國視為攻台樣板，也進一步鼓勵俄羅斯「斬首」烏克蘭總統澤倫斯基，「川普主義外交政策會讓原本的星星之火變成燎原大火」。

一名不具名印度官員也說，在此情況下，印度只好自立自強，聚焦在增強硬實力。

「川普2.0」明顯背離美國自冷戰時期的外交政策。過去數十年來，華府透過聯合國和G20等國際組織推動以美國為主導的世界秩序。即便美軍2003年入侵伊拉克後，仍積極尋求國際支持。

文章說：「這一次，川普完全不演了。他選擇單槍匹馬行動。這讓人想到過往的殖民模式，也就是美國或許會允許名義上獨立的政府自行處理內政，但同時透過經濟脅迫和軍事力量來彰顯並維持其主導地位。」

雖然聯合國即將對委內瑞拉事件召開緊急會議，但美國掌握安理會否決權，任何譴責美國的議案恐都無法通過。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）週日直言：「舊世界秩序正搖搖欲墜。現在已經沒有所謂的國際法了。」

