國際法打臉中國！他嗆王毅：台地位靠這合約

[NOWnews今日新聞] 國防委員會委員陳冠廷今（9）日回應，中方的論述是企圖將心理戰、法律戰與敘事戰混為一談，但其核心邏輯無法迴避一個基本事實：決定戰後台灣地位的國際法主體是《舊金山和約》，而非中方單方面引用的歷史文件。

陳冠廷強調，《舊金山和約》是二次大戰後，處理日本領土與戰後安排的關鍵法律文件，雖然條約中日本「放棄台灣及澎湖」的主權，但並未指明主權歸屬於任何一方，也未賦予任何國家繼受權。中華人民共和國並非《舊金山和約》締約國，也未參與戰後正式處理日本領土的國際會議。

陳冠廷認為，一個未參與條約的後來政權，卻主張對特定領土擁有法理權，這在國際法上是站不住腳的。針對中國這次向德國外長施壓、要求支持其對台立場的舉動，陳冠廷分析，這凸顯中國正試圖把經貿與政治綁在一起，藉此測試歐洲國家對台海問題的反應。然而，歐盟與德國長期秉持國際法治原則，其對台海和平穩定的立場，不會因單方面的政治敘事而改變。

王毅聲稱「七重鎖定」台灣，陳冠廷回應，這是一套以語言製造既成事實的操作，非國際法判決，不是國際社會的共識。他強調，台灣的未來不會因為某一國家堆疊敘事、片面解讀歷史或政治宣示而決定。台灣的方向由誰決定？「不是由未參與戰後條約的國家，也不是由話語戰爭，而是由台灣人民在民主制度下所共同選擇**，並在國際法與現狀的架構下被尊重。」

