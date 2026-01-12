國際法院審理洛興雅案 甘比亞控訴緬甸種族滅絕

（中央社海牙12日綜合外電報導）甘比亞今天在聯合國國際法院向法官表示，緬甸刻意摧毀穆斯林少數民族洛興雅（Rohingya），使他們的生活宛如惡夢。這起具有里程碑意義的案件，指控緬甸犯下種族滅絕罪。

路透社報導，這是國際法院（ICJ）十多年來首度完整聽審的種族滅絕案件。其裁決影響將超越緬甸，可能牽動南非在國際法院對以色列在加薩戰爭提出的種族滅絕案。

緬甸方面否認犯下種族滅絕罪。

甘比亞司法部長賈洛（Dawda Jallow）向國際法院法官表示，洛興雅人是單純、渴望安穩與尊嚴生活的族群。

廣告 廣告

但「他們成為被消滅的對象。」

以穆斯林為主的西非國家甘比亞於2019年向國際法院提起訴訟，指控緬甸在偏遠西部若開邦（Rakhine）對主要為穆斯林的洛興雅少數民族犯下種族滅絕罪。

緬甸軍方2017年發動攻勢，迫使至少73萬名洛興雅人逃離家園，流亡鄰國孟加拉。洛興雅難民描述經歷殺戮、集體性侵及縱火等暴行。

聯合國真相調查小組（UN Fact-Finding Mission）認定，2017年的軍事攻勢包含「種族滅絕行為」。

在海牙的聽審會前，洛興雅受害者表示，希望這場期盼已久的國際審判能帶來正義。

緬甸當局駁斥相關指控，稱軍方行動是針對穆斯林武裝分子的合法反恐行動。

這次在國際法院舉行的聽審會，將首度讓洛興雅受害者在國際法庭上發聲，但出於敏感及隱私考量，聆訊將不對外公開。

國際法院這次聽審將持續3週。國際法院是聯合國最高司法機關，專責處理國家間爭端。（編譯：林沂鋒）1150112