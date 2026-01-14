國際法院審種族滅絕案 緬甸政府稱有瑕疵無根據
（中央社仰光14日綜合外電報導）緬甸外交部今天表示，指控緬甸對洛興雅（Rohingya）少數民族犯下種族滅絕罪的國際法院案件「存在瑕疵且毫無根據」。
法新社報導，緬甸政府在國營報紙發表聲明，呼籲國際法院（International Court of Justice）「嚴格依照聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約（Genocide Convention）框架，根據事實與既定法律做出判決」。
國際法院法官自12日在海牙聽取3週證詞，以審理甘比亞對緬甸提出的指控，緬甸遭控於2017年的鎮壓行動中對以穆斯林為主的洛興雅人犯下種族滅絕罪。
為了逃離緬甸軍方與佛教民兵的暴力行動，數以十萬計的洛興雅穆斯林逃到鄰國孟加拉，訴說遭到大規模性侵、縱火與謀殺的可怕經歷。
在庭訊首日，甘比亞司法部長賈洛（Dawda Jallow）在法庭上表示，洛興雅「已成為被消滅的目標」。
緬甸外交部在刊登於「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）的聲明中說：「甘比亞提出的指控，無論在事實與法律上，都存在瑕疵且毫無根據。基於不可靠證據所做出的偏頗報導，無法取代真相。」
聲明提到，自2021年政變以來由軍政府統治的緬甸，正「真誠地」與國際法院合作，以展現對國際法的尊重。
緬甸外交部的聲明沒有使用洛興雅一詞，而是稱之為「來自若開邦（Rakhine State）的人」，並表示致力於遣返他們。
緬甸政府不承認洛興雅為官方少數民族，儘管許多洛興雅人在緬甸的根源可追溯到數個世紀之前，緬甸政府仍拒絕給予公民身分，並將他們視為孟加拉入侵者。
今日，有117萬名洛興雅人擠在孟加拉科克斯巴扎爾（ Cox's Bazar）的破舊難民營內生活。
緬甸一直堅稱，在發生一系列攻擊導致數十名安全人員喪命後，武裝部隊展開的鎮壓行動是正當的，以剷除洛興雅叛亂分子。（編譯：張曉雯）1150114
其他人也在看
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 232
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 56
黃國昌訪美，台灣關稅搶先曝光！他揭美國出大招：在野主席比總統更快到華府
2026新年立法院朝野對立氛圍加劇，國防特別條例、總預算僵局未解，「兩年條款」即將生效的民眾黨主席黃國於美東時間12日5時40分抵達華盛頓，預計自10時與美方5個部門進行實體會議；值得注意的是，黃國昌行前透露將與美方談及軍購及關稅議題，但外媒紐約時報（New York Times）搶先揭露，台灣關稅可望降至15%。對於黃國昌突宣布訪美引發綠營質疑，作家「漂浪......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 215
賴瑞隆勝出！她酸：別再去電梯堵柯志恩
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，其他綠委參選人都紛紛恭喜，高雄市長陳其邁也喊話團結。明年九合一選舉，高雄市長選戰確定由賴瑞隆出戰國民黨市長參選人柯志恩。國...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 122
柯志恩喊決戰新潮流 吳子嘉認：不開戰就等死！
民進黨2026高雄市長初選13日結果出爐，由立委賴瑞隆以0.61個百分點微幅差距勝過邱議瑩出線，將代表民進黨迎戰國民黨參選人柯志恩。柯志恩回應表示，未來將是兩人之間的決戰，也是她與新潮流派系的對決，期待展開一場君子之爭。對此，媒體人吳子嘉分析，新潮流派系作風狼性，必定將對手鬥到你死我活，直言柯志恩若堅持君子之爭，就不用打這場選戰。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 42
初選殺到見骨！ 前扁辦主任示警賴清德：恐現台南倒、全台敗
民進黨高雄市長初選民調結果最快將於今早（13日）揭曉，前扁辦公室主任陳淞山昨在《美麗島電子報》發表評論警告，無論初選結果如何，賴清德都必須與黨內派系大老共同出面安撫落敗者情緒，盡力化解初選累積的政治恩怨與裂痕，其中台南市長更是關鍵，否則恐出現「台南倒、全台就敗」的連鎖效應。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 111
賴瑞隆出線迎戰柯志恩！媒體人揭未來「關鍵2重點」：要慎重
民進黨高雄市長黨內初選結果13日出爐，由立委賴瑞隆勝出。媒體人陳敏鳳分析年底高雄市長選戰，她說，國民黨立委柯志恩是相對強的人選，之後就要看賴瑞隆的整合能力，以及高雄市長陳其邁的輔選。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 23
名單沒有王世堅！點名6將挑戰蔣萬安 他曝綠營最佳布局：別輸了怪兵器不好
面對即將到來的2026大選，台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」被視為一大焦點，民進黨卻遲遲挑不出最強人選，布局受到高度關注；被點名最有機會挑戰蔣萬安的民進黨立委王世堅，日前受訪再度強調自己無意參選，並進一步點名6位人選，呼籲黨中央「讓最強的人選出來」。民進黨台南市初選在即，王世堅昨（11）日現身台南、力挺立委陳亭妃，並在接受媒體聯訪時再度表示，自己的戰場就在......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 98
快訊／民進黨嘉義縣長初選結果曝！蔡易餘大勝26%擊退黃榮利勝出
2026年民進黨嘉義縣長初選電話民調昨（13）日晚間展開，參與初選者包括立委蔡易餘、縣議員黃榮利，3家民調公司有效樣本數達標，民進黨今（14）日上午揭曉結果，64.8135%支持度輾壓對手黃榮利38.1949%，確定初選勝出。民進黨發言人韓瑩宣布，蔡易餘將由選對會下周開會提報中執會進行提名作業，將對決國民黨的參選人王育敏。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 11
科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬
社會中心／李豫翰、黃啓豪 台北報導台北市一名科技業經理，遭到詐騙，還二度被坑殺！他先砸了3千萬買虛擬貨幣，沒想到資料又被詐團轉給〝假代書集團〞，一名假代書突然找上門，說可以提供抵押貸款，還找來假金主簽約，最後連價值2千萬的房子也被騙走，總計損失高達近六千萬。警方押著5名嫌犯，依序走上警車，他們都是假代書集團的成員，就有一名被害男子碰上冒牌代書，結果被騙走千萬房產。吳姓男子日前加入投資群組，先後砸了3千萬買虛擬貨幣，詐團又將他的資料給下層假代書集團，過沒多久，一名蘇姓代書突然找上門，說可以協助房產抵押貸款，馬上就能拿到現金，還找了一名周姓金主出面，假裝是買家來簽約，房子過戶抵押貸款2千萬，被害人直到血本無歸，連房子都沒了，才驚覺被騙。科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬（圖／警方提供）警方偵破這個蘇姓幹部為首的假代書集團，逮捕7名車手，3名金主，還有6名假代書，這些假代書過去當房仲，還在新生北路二段租辦公室，營造正派形象，其中蘇姓主嫌負責跟詐團接洽，拿到詐騙來個資，就跟被害者聯繫，二次剝皮，吳姓男子在台北一間科技公司擔任經理，老本跟房產都被騙走，損失近6千萬元。科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬（圖／警方提供）這些假地政士被發現沒有代書資格，卻幫人辦理過戶等等手續，警方也從現場證物發現好幾本借款書，懷疑還有其他受害者，同時也要向上溯源，追查詐騙源頭。原文出處：科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬 更多民視新聞報導偷抱走學姊黑貓還施暴致死 男大生辯「喝到斷片」仍被起訴最新／輔仁大學驚傳火警 濃煙竄天驚悚畫面曝光劣！高雄惡男酒駕撞人竟加速駛離 逃1小時落網被收押民視影音 ・ 1 天前 ・ 17
李芷霖遭影射「偷吃人夫、私密照瘋傳」開告 網友被起訴
味全龍啦啦隊「小龍女」成員霖霖（李芷霖），去年遭匿名網友影射介入婚姻，私密照隨之曝光。當時李芷霖拍片駁斥當小三，並報警提告。近期案件有新的進展，士林地檢署偵結，依誹謗罪及違反《個人資料保護法》起訴許姓網友。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
恐怖！桃園驚傳學童遇襲案 1女落網遭逮「動機令人傻眼」
即時中心／林耿郁報導恐怖！前（12）天下午放學時段，桃園市某國小驚傳學童遭襲擊案件：一名放學的女學生，突然遭不明女子攻擊、勒住脖子，幸好附近民眾見義勇為，立即上前制止並報警處理，才沒有擴大傷害；事後這名女子自爆動機，竟是因心情不好，找路過學童下手！駭人！桃園警分局表示，前天下午16時40分許，一名女子於大興西路二段某社區前，與自己的男友發生嚴重爭吵衝情緒失控，突然拉扯路過之無辜學童，並對其掐頸。在聽聞被害學生呼救後，週邊熱心民眾立即上前救援，並報警處理。警方獲報後立即啟動快打機制；員警到場發現，張女持續不斷對周邊民眾咆哮，員警安撫其情緒無果，為避免其繼續攻擊他人，及阻止自傷行為，果斷對其進行壓制與保護管束，隨後通知救護人員到場，將女子強制送醫治療。後續被害學童家長已提出傷害及恐嚇告訴，員警依規定受理，移請桃園地檢署偵辦。警方嚴正申明，不許任何暴力犯罪行為發生，違法者必定嚴加究辦、絕不姑息。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：快新聞／恐怖！桃園驚傳學童遇襲案 1女落網遭逮「動機令人傻眼」 更多民視新聞報導好消息！北捷案最後一名重傷患者「傷勢明顯好轉」 從ICU轉一般病房治療張文事件後首上班日! 見警率增 民眾坦言"毛毛的"好消息！北捷隨機殺人案發生逾一週 衛福部證實：剩4人留一般病房民視影音 ・ 2 小時前 ・ 6
藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案
即時中心／潘柏廷報導立法院目前仍未審竣「115年度中央政府總預算」以及高達1.25兆「國防特別條例」，原因是藍白立委以未編列軍人加薪預算等為由，便在立法院程序委員會擋下，且已高達6次；儘管民進黨團再度提案，但經藍白人數優勢下以贊成8人、反對10人的結果，使得總預算、軍購第7度被封殺。值得注意的是，國民黨立委羅智強今（13）日中午在立法院程序委員會宣稱，兩黨已經會商針對新興計畫、急迫性的民生預算會提出來，讓立法院同意後動支；不過，不分區綠委沈柏洋痛批，所有總預算包含新興計畫、原來的計畫但有新增金錢，政院去年（2025）8月就提出送到立法院，「沒有說什麼新興計畫還要另外再提出，這是史無前例的要求」。原文出處：快新聞／藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案 更多民視新聞報導脫黨參選？高雄市長初選賴瑞隆勝出 林岱樺重磅發聲了賴瑞隆將披綠袍角逐高雄市長 柯志恩稱與新潮流決戰：開始君子之爭快新聞／綠高雄初選賴瑞隆勝出 陳其邁喊話：團結整合迎接大選民視影音 ・ 23 小時前 ・ 14
民眾黨擬自提「國防預算條例」 黃國昌：赴美後反對院版決心更強烈
藍白昨在立法院程序委員會第8次封殺行政院所提攸關1.25兆元的國防特別預算條例。甫率團訪美回台的民眾黨主席黃國昌今天表示，從美國回來以後，他反對的決心只有更強烈、沒有軟化；他強調，台灣有強化國防的必要，但錢要花在刀口上，不能成為某些軍火商掮客眼中的大肥肉，民眾黨將自提草案，相關內容他在華府說明清楚。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 12
川普承諾伊朗援助將到來？白宮官員曝：總統私下對動武不如表面強硬
川普將進攻伊朗？據 BBC 14日報導，川普在社群上公開呼籲伊朗人民「持續抗議」，甚至承諾「援助已在路上（help is on its way）」，而川普也取消所有和伊朗官員的會議，並聲明在停止殺害人民以前，不會和任何伊朗官員會面。文末補上「讓伊朗再次偉大」的縮寫 ＭIGA。雖然川普態度強勢，各界也不斷謠傳美國將採取行動，但卻有匿名白宮官員透露，川普私下的態度其實不如表面上堅定和強硬。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
民進黨北市誰戰蔣萬安？王世堅點名卓榮泰等六人 黃暐瀚揭謝、蘇曾有前例但「現況不可能」兩大原因
2026北市選戰布局！王世堅點名卓榮泰、鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、吳思瑤比他強。黃暐瀚統計吳怡農、沈伯洋、苗博雅等9人名冊，直言卓榮泰參選「不可能」，並曝光民進黨40%防線的兩守兩攻戰略。風向台灣 ・ 2 天前 ・ 29
快訊／抗議遍地、關稅壓境...川普下最後通牒 「發布安全警報」美國公民被令立即撤離
美國總統川普（Donald Trump）再度對伊朗祭出強硬訊號！美國政府發布安全警報，要求所有美國公民「立即離開伊朗」，相關動向引發國際高度關注。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
影／手術室「我今天願意加班」引熱議 彰基醫療長：是對生命的堅持
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】近日，關於手術室內一張「我今天願意加班」的宣導圖文在網路引發熱議，甚至被貼互傳媒 ・ 18 小時前 ・ 7
勞保中斷老年還能一次領？短暫掛保職業工會小心1狀況 達人曝4種人「白繳錢」
很多勞工朋友在年輕的時候，不論是健康因素、家庭因素，亦或純粹是公司的因素，離開職場被公司退保，現在年紀大了想到還有勞保年資尚未請領，想提出勞保一次領卻被駁回。有網友問到自身59歲，勞保年資24年，在加保職業工會半年後，想申請一次領，卻被工會提醒，表示現在提出申請，會被勞保局拒絕給付。對此，勞保達人張秘書在YT影音解答，除了59歲才臨時加保職業工會，被拒......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
賴清德期中考／南二都人選牽動北桃布局 「德意志」成關鍵
備戰年底九合一選舉，民進黨縣市長提名工作已接近尾聲。廣受全國矚目的南、高二都初選民調自12日至17日間進行，兩地都是國民黨本次選戰重點強攻區，提名人選對民進黨至關重要，能否守住南二都攸關期中選舉成敗，也是兼任黨主席的總統賴清德競選連任的風向指標。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 14