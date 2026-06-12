國際泳渡澎湖灣 13日起2550位選手下場挑戰

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（中央社澎湖縣12日電）「2026 PENGHU OCEANMAN 國際泳渡澎湖灣」13日起連2天在觀音亭海域登場，今年首度有國際組10公里，共有來自23國2550位的泳者一起領略世界最美麗海灣盛事。

澎湖縣副縣長林皆興表示，泳渡澎湖灣邁入24年，今年加了「國際」，讓澎湖進入國際級賽事的一站，讓來自世界各地的泳者到澎湖來挑戰，打造澎湖成為國際級的運動觀光城市。

國際泳渡澎湖灣13和14日2天的賽事，分別進行國際組10公里、挑戰組2公里、泳渡組5公里、立式划槳5公里和兒童、個人與親子500公尺體驗組，共計有日本、美國、印度、馬來西亞等23國2550位泳者參與。（編輯：張銘坤）1150612