國際海事消防緊急應變研討會 提升防災量能

記者郭曉蓓／綜合報導

為強化我國海事消防緊急應變能力，深化跨國災害防救合作，消防署昨日在高雄港旅運中心舉辦「115年國際海事消防緊急應變研討會」，並預定本月27日辦理船舶火災搶救團隊進階訓練與港區跨國災害搶救演習，透過理論與實務並進，全面提升我國港區與海事防救災整體量能。

研討會由臺、法兩國合辦，邀集法國國際專業合作署、法國外交部駐亞洲區域民防暨危機管理代表、法國在臺協會、國防部海軍司令部、海巡署，以及臺灣港務公司等單位共同參與，透過國際研討會、專業訓練與實地演習，深化臺法雙方在海事消防、船舶火災搶救及港區跨國災害應變等領域的實務交流與合作。

內政部政務次長馬士元出席開幕儀式時指出，適逢119消防節，特向臺灣及國際消防夥伴致上最高敬意與祝福，並強調，海事安全是從大航海時代就存在的古典議題，過去多著重於制度與保險，但現代社會面臨更為複雜的挑戰，包括海上化學災害、港口火災及船舶安全等，與過去截然不同，如何在災害發生的第一時間有效應變，是各國面臨的最大挑戰。

馬士元說，臺灣與法國自去年5月起，展開海事消防緊急訓練的合作，期盼在此基礎上，能將雙方的穩固夥伴關係，逐步拓展至印太地區理念相近的國家，共同提升區域防災韌性。

此外，開幕式中，人一醫療器材公司捐贈20組影像式喉頭鏡予消防署，協助提升高級救護技術員到院前緊急醫療處置能力，為第一線救災救護人員提供更完善的醫療支援。