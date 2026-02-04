國際海洋宣布取得渢妙風場運維合約，圖為CIP彰芳西島風場。廖瑞祥攝



國際海洋（7583）今（4）日宣布，旗下子公司臺英風電已取得CIP渢妙離岸風電計畫「多年期」運維合約，是臺英風電自 2023 年成為國際海洋集團全資子公司以來，簽署的第三份長期運維合約。

國際海洋表示，合約範疇涵蓋水下結構與轉接段（Transition Piece, TP）的全面檢測，以及場內陣列海纜（Inter-Array Cables, IAC）與海底輸出海纜（Export Cables, EC）的專業水下調查。

廣告 廣告

除了離岸風場設施外，服務範圍也擴及海上變電站，並整合陸上變電站與陸上電纜等陸域設施的整體維運。

此外，國際海洋集團已完成2艘人員運輸船交付並預計於第2季正式投入營運，新船的加入將進一步強化公司在離岸風電產業的服務能量，提升整體運維效率與競爭優勢。

渢妙離岸風場位於台中市外海約 35 公里處，水深介於 52至64公尺，計畫預計於2027年底完工併網。屆時33 座風機將提供500 MW 裝置容量，為台灣企業供應穩定的綠色電力。

更多太報報導

重賞求勇夫！經濟部更新離岸風電3-3選商草案 優勝團隊可擴增1倍開量

離岸風電3-3年底選商 CIP喊話政府要有「被討厭的勇氣」

離岸風機巨型化！世紀風電造「擎天雙塔」助攻百億訂單入袋