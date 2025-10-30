國際海運危險品準則第42-24號修訂版2026年上路

國際海事組織（IMO）所屬海事安全委員會（MSC）第一○八屆會議通過「國際海運危險品準則」第42-24號修正案，將於明（二○二六）年一月一日正式生效，全球各國海上運輸危險貨物必須依據此國際規範遵行，而無過渡期。

知性國際事業有限公司總經理施智璋指出，「國際海運危險品準則」第42-24修訂版（見圖）更新的部分主要為：一、納入鈉電池（Sodium battery）的物理特性及運輸規則；二、新增十一個不同聯合國編號的危險貨物；三、修訂區分「鋰離子電池或鈉離子電池標記」及「電池標示」的使用條件；四、細分電池驅動車輛為：鋰離子電池驅動、鋰金屬電池驅動、鈉離子電池驅動及其他類電池驅動；五、進階規範損壞的、瑕疵的、棄置的及回收的電池之運輸方式；六、擴增UN1835四甲基氫氧化銨水溶液的包含範圍；七、依照「聯合國危險貨物運輸建議書」更新「鋰離子電池或鈉離子電池標記」及「燻蒸警示標示牌」的圖樣；八、參照國際標準組織（ISO），對有關氣瓶及密閉式超低溫容器的製造及測試，作了許多更新。

國際海事組織為聯合國的一個專門機構，成立於一九四八年，總部設在倫敦。截至二○二四年，該組織共有一七六個會員，即聯合國會員國中的一七五個，加上庫克群島。國際海事組織設有大會、理事會、海事安全委員會（MSC）、海上環境保護委員會及秘書處等，其中海事安全委員會就是被授權負責每二年修訂一次「國際海運危險品準則」的單位。

國際海事組織宗旨為「潔淨海洋上的安全、保安及高效率的航運」，每二年對「國際海運危險品準則」的修訂，一方面是為因應國際市場新產品的管理；另一方面則是為深化危險貨物在海上運輸的安全性、保障人命安全、並防止船舶對海洋的污染。