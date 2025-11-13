國際滑輪開賽 17國好手競速

二０二五台灣國際滑輪溜冰公開賽將於本月十三至十六日於永大溜冰場開賽，預計吸引十七國選手追逐榮耀。(讀者提供)

記者王勗∕台南報導

二０二五台灣國際滑輪溜冰公開賽於十三至十六日於永大溜冰場開賽，本賽事為國際滑輪運動總會（World Skate）認可，亦是亞洲地區最具指標性的國際滑輪競速賽事之一，預計將吸引來自十七國的世界菁英選手，在賽場展開速度、技術與榮耀的極速對決。

台灣國際滑輪溜冰公開賽自二０一九創辦以來迄今已邁入第四屆，本屆賽事由南市府與中華民國滑輪溜冰協會共同主辦。市長黃偉哲表示，台南擁有深厚的運動底蘊與豐富的國際賽事經驗，迎接全球頂尖好手也是城市榮耀的展現！南市府也將持續打造優質運動環境，透過辦理國際賽事，讓世界看見台南的熱情與實力，也期許能培育更多滑輪新星，閃耀國際舞台。

南市體育局指出，本屆賽事匯聚多位世界冠軍級選手，包括哥倫比亞的 Steven Villegas Ceballos 與 Gabriela Rueda、法國名將 Elton de Souza、德國好手 Ron Pucklitzsch與 Maurice Marosi、古巴名將 Haila Brunet Alvarez 等，韓國代表隊更派出兩百公尺金牌金志讚（Kim Jichan）、一萬公尺金牌姜秉鎬（Kang Byung Ho）兩位名將，賽事競爭激烈、精彩可期。

台灣青年組代表也推出包括劉懿萱、李孟竹、施沛妤、趙祖政、郭立陽等全國金牌好手出戰。台南選手黃立昀也入選青年組代表隊，將於家鄉出賽，為地主征戰賽場。