國際熱議》中國間諜機器滲透台灣！華爾街日報：嫌疑人都是現役或退伍軍人，令人不安！

​中國在台灣的間諜活動正迅速推進，尤其令台灣不安的是：自2024年初以來，許多被控違反國家安全法規的嫌疑人都是台灣現役軍人或退伍軍人。中國間諜行動有一個趨勢：利用即時通訊應用及線上貸款廣告，鎖定台灣軍隊中的低階官兵。



​一名軍官舉例，Facebook上一個自稱代表某單位的貼文稱，可向任何有軍事背景且願意分享資訊的人，提供最高約125美元的報酬，北京用花小錢換取低階士兵的合作「性價比」很高。

