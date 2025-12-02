國際熱議》中國「老鼠人」太氾濫，讓習近平的經濟復甦計劃越來越難？

​近幾個月，一個新名詞佔據了中國社群媒體：老鼠人。這個熱詞在各大平台迅速走紅，它指代的是那些宅在狹小房間、逃避社交的年輕人。



​安徽一名20歲的大學生就是典型老鼠人：他早上10點醒來，在被子裡待上好幾個小時，點廉價外賣，除了拿快遞外，很少離開床。這種「躺平」和「低慾望」生活，將使中國經濟增長變得複雜？…點擊此處，VVIP獨享完整內容

