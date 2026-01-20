國際熱議》伊朗情勢已經穩定？《華爾街日報》：1月8日大屠殺換來的…血腥程度超過以往！

表面上，伊朗全國抗議潮似乎正在降溫，但《華爾街日報》指出，這並非局勢的緩和，而是因為伊朗政府於 1 月 8 日展開了一場大規模且血腥的鎮壓行動所致。

伊朗人權中心（Center for Human Rights in Iran）執行主任加米（Hadi Ghaemi）形容，當晚的情況「宛如戰場」。這場自深夜開始的行動，被視為近年來最為殘酷的鎮壓之一。實際的死傷人數至今仍無法確定，但多方消息顯示，喪生的抗議者可能已超過 2,000 人，其規模與血腥程度遠超過以往。

