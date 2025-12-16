國際熱議》全球最大電網在哪？內蒙古！中國發電量是美國的兩倍，將成為 AI賽道的王牌？

​中國現在擁有世界有史以來最大的電網。2010年至2024年期間，中國的發電量增幅超過了世界其他地區的總和。



去年，中國發電量是美國的兩倍多，中國國家數據局局長劉烈宏今年3月表示：「在中國，電力是我們的優勢。」

圖片來源：華爾街日報

