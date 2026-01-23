國際熱議》川普不妙了！解決不了經濟民調直下滑，若輸國會大選將有嚴重後果

《華爾街日報》的一項新民調顯示：川普執政表現有 45% 民眾認可，但 54% 的人不認可，兩者相差 9 個百分點，比之前的 6%，下滑程度更大。

（圖表來源：華爾街日報）

川普稱自己「繼承了一個爛攤子」，但 58% 的選民表示，川普的政策對當前經濟形勢負有最大責任，而 31% 的選民認為前總統喬·拜登（Joe Biden）的政策負有最大責任。

民調專家說，之前，川普最大的優勢是稱自己「我是能搞好經濟的人，因為我曾是商人。」現在，這個變成了他最大的弱點，選民不認為他把經濟作為優先事項，這是一個很嚴重的問題！

