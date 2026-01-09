國際熱議》川普又在唬人？《華爾街日報》：白宮想買格陵蘭島，不會用軍隊佔領

繼捉拿委內瑞拉總統之後，格陵蘭島被指名可能是川普下一個佔領的目標。但據知情人士透露，川普最近的放話，並不是想入侵該島，其目標是從丹麥手中買下格陵蘭。

其實，川普在他的第一個任期內，就曾討論過購買格陵蘭的事，但他現在更堅持要將該領土併入美國。之所以放狠話，都是想在談判時，占到比較好的地位，到底白宮是怎麼思考的？看全文…點擊此處，VVIP獨享完整內容

全球政經局勢、投資市場，來和我們一起聊！ 加入《熱議！華爾街》LINE社群，與各界菁英深度交流（密碼：WSJWSJ）

更多風傳媒報導

