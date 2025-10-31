國際熱議》川習會匆匆會面90分鐘，也沒有記者會，葫蘆裡到底賣什麼藥？

美國總統川普（Trump）和中國領導人習近平，舉行了六年來的首次面對面會晤，周四上午，兩位領導人在釜山見面時，川普說：「很高興再次見到你。」川普接著向媒體表示：「我們將有一次非常成功的會議，我毫不懷疑」，川普補充說：「但他是一位非常強悍的談判者，這並不好。我們非常了解彼此。」

