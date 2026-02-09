國際熱議》日本新局！從重金屬鼓手到「鐵娘子」：日本首相高市早苗的權力進擊路

日本眾議院選舉，日本首相高市早苗帶領的自民黨獲得壓倒性勝利，單獨拿下 316 席。不僅成為二戰後首個在眾議院席次突破三分之二門檻的政黨，還創下戰後單一政黨最多席次的紀錄，締造自民黨歷史最佳選舉成果。

「我當時覺得，她是一個會開創自己命運的人，」與高市早苗同樣曾在松下政經塾（Matsushita Institute of Government and Management）念過書的本間正人（Masato Homma）回憶道。

