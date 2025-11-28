國際熱議》為了台灣激怒中國，日本首相高市早苗支持率衝高！日本選民真的變了？

日本首相高市早苗在上任時誓言要「像馬一樣工作」，走馬上任不久後，選民們就見識了她的這種敬業精神。

11 月 7 日，她睡在議員宿舍，凌晨 3 點就到辦公室開始工作，不過就在這天，她捲入了一場外交風暴。她說，如果台灣被封鎖，日本可能出動軍隊進行自衛，此番言論雖然惹怒了中國，但她的民調卻仍攀高，日本選民真的變了？

