國際熱議》賴清德宣布1.2兆軍備投資，川普隨後批准3500億軍購案，中國失算了？

賴清德總統上個月公布了一項最高 400 億美元的軍事預算目標、打造「台灣之盾」之後，美國隨後在上週宣布批准總額 111 億美元的對台軍售案。

美國此次批准的軍售包括 82 套「海馬斯」（Himars）車載飛彈發射系統，這筆價值 40.5 億美元的採購將有助於增強台灣對入侵部隊造成打擊的能力。

