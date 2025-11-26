國際牌品牌日 | 指定商品 86 折 + 送豪禮！家電汰舊換新最高回饋$5,000，必買清單一次看

你是不是也到了年末該換機卻不知道從哪台開始？冰箱越來越吵、洗衣機洗不乾淨、電視畫質早就跟不上現在的水準？別擔心！Panasonic 國際牌品牌日 11/26 強勢登場，一次幫你從客廳升級到廚房，打造全新的智慧生活！

圖片來源：Yahoo購物中心

本次品牌日祭出多重好康：指定商品獨家 86 折、登記再送 2% 超贈點、大家電補助最高 $5,000，真的越買越省！無論你想換滾筒洗衣機、冰箱、除濕機，還是一次升級電視、吸塵器與家庭劇院組，跟著這篇AI 智慧家電選購攻略，輕鬆找出最適合你的 AI 智慧家電，開始享受「愛 (Ai) 你的美好生活」！

廣告 廣告

聰明換機選購術：政府補助 × 登錄回饋 × 豪禮一次拿滿

✨ 政府補助一次領到滿

貨物稅減徵 最高 $2,000

汰舊換新節能補助最高 $3,000（有限制）

✨ 品牌日限定回饋再加碼

指定商品 獨家 86 折

指定商品 登記送 2% 超贈點

多款商品 再送限定豪禮

✨ 豪禮內容（依商品而異）

德國雙人TWIN NOVA PLUS 不沾深煎鍋+矽膠鍋鏟組

樂美雅 精鐵鑄鐵鍋

德國Othello不鏽鋼保鮮盒

柔膚浴巾保暖毯

南僑 水晶皂力淨

立即開啟 AI 智慧居家新生活 👉

智慧潔淨，從容生活：洗衣、除濕、清潔一次到位

熱銷洗衣神器：Panasonic國際牌 55小時快配 17公斤熱泵除濕式滾筒洗衣機冰鑽白NA-V170RPH-W

冷風不乾衣、梅雨天衣服總有霉味？這台洗衣機一次解決。它的 熱泵除濕烘乾技術，讓衣物在低溫下也能徹底烘乾，就像陽光曝曬般蓬鬆柔軟，告別潮濕異味。搭配「自體潔淨科技」與「筒窗、膠圈沖刷」功能，和 雙效自動槽洗淨，讓機身常保清潔。還有 洗劑量自動精準投入，不多不少，讓每次洗衣都像有專人代勞。

原價 $64,900 → 特價 $58,410（11/26–11/30）

👉 點我看商品

圖片來源：Yahoo購物中心

廚房必備節能新寵：Panasonic國際牌 55小時快配 268公升 1級能效雙門變頻冰箱 晶鈦銀 NR-B271TV-S1

這台 1 級能效雙門變頻冰箱，以 3D循環氣流 均勻包覆每一寸空間，讓冷流穩定環繞、食材全面降溫。具備 冰溫保鮮、強化抗菌、常保新鮮 等多重功能，無論蔬果或肉品都能維持最佳狀態。再加上 Ag銀離子抑菌全庫室異味消弭 技術，讓冰箱內空氣清新無味，每次開門都像打開一座純淨保鮮室，讓食材從此遠離異味困擾。

原價 $17,390 → 特價 $15,303（11/26–11/30）

👉 點我看商品

圖片來源：Yahoo購物中心

小資族料理好幫手：Panasonic國際牌25L微電腦微波爐 NN-ST34NB

忙碌下班後想快速上菜？這台微波爐幫你搞定。5段火力調節＋10道自動料理功能，從加熱便當到烤馬鈴薯都能輕鬆駕馭。按壓式開關設計方便又直覺，一鍵上桌，無論是「解凍、微波，一台就OK」，省去繁瑣步驟，讓您享受便捷的美味生活。

原價 $4,580 → 特價 $2,880（11/26–11/30）

👉 點我看商品

圖片來源：Yahoo購物中心

濕冷天氣救星：Panasonic 國際牌 11公升一級能效nanoeX 除濕機 F-Y22PN

面對說下雨就下雨的天氣，這台除濕機堪稱居家標配。不僅符合2026年能源效率一級標準，高效節能又安靜，更具備 nanoeX 除菌技術、DC低噪音馬達 與 防霉監控功能，讓室內空氣清爽乾燥無霉味，提升生活品質。

原價 $10,590 → 特價 $9,320（11/26–11/30）

👉 點我看商品

圖片來源：Yahoo購物中心

居家清潔神隊友：Panasonic 國際牌 無纏結毛髮吸塵器 MC-SB85K-H

毛髮纏繞的掃除惡夢終於結束！這款吸塵器搭載 不卡毛雙錐吸頭 與 微塵感知自動調節吸力，不論地毯縫隙到磁磚角落都能徹底吸淨。負離子除菌科技 搭配 多重過濾系統，有效抑菌除味、確保排出空氣潔淨無塵；集塵盒與濾網可水洗設計，輕鬆維持潔淨，讓你「乾淨看得見、智慧感受得出」。

原價 $15,888 → 特價 $14,888（11/26–11/30）

👉 點我看商品

圖片來源：Yahoo購物中心

沉浸娛樂，放鬆身心：智慧影音與舒壓按摩

視聽新境界：Panasonic國際牌 55小時快配 50吋4K HDR液晶智慧顯示器 TN-50W70BGT

假日追劇、看球賽或暢玩遊戲，一台好電視就是升級娛樂體驗的關鍵。搭載 AI色彩處理器＋HDR明亮面板，呈現出層次分明、色彩逼真的畫面，細節纖毫畢現，再結合 低延遲遊戲模式 與 專業環繞音效，讓你無論是觀影還是遊戲，都能盡情沉浸在身歷其境的震撼視聽饗宴中。

原價 $19,900 → 特價 $17,512（11/26–11/30）

👉 點我看商品

圖片來源：Yahoo購物中心

打造沉浸劇院感：Panasonic 國際牌3.1.2 天空聲道家庭劇院組 SC-HTB334GTK

搭載 Dolby Atmos® 技術與 440W 強勁輸出，宛如置身電影院般的環繞音效。

支援藍牙與 HDMI 連接，串流聽音樂、玩遊戲都超方便。

原價 $16,990 → 特價 $14,900（11/26–11/30）

👉 點我看商品

圖片來源：Yahoo購物中心

舒壓新選擇：Panasonic 國際牌 小摩力沙發按摩椅

不佔空間的小巧身形，卻能帶來全身放鬆享受，即使是小坪數的居家空間也能輕鬆擺放。無論是結束一天的疲憊後、追劇時或睡前放鬆，只需輕輕一坐，就能為您帶來舒適的按摩體驗，緩解身心壓力。它不僅是一張沙發，更是一個能讓您隨時隨地享受放鬆與療癒的港灣。

原價 $59,900 → 特價 $29,800（11/26–11/30）

👉 點我看商品

圖片來源：Yahoo購物中心

💳 中信uniopen聯名卡🔥Yahoo購物尊享最高12%＋3600 OPENPOINT點數