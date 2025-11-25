國際特赦控蘇丹準軍事組織犯戰爭罪 阿聯涉協助犯行
（中央社蘇丹港25日綜合外電報導）人權團體國際特赦組織今天指控，蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」在西部達佛地區的法舍犯下戰爭罪，並指阿拉伯聯合大公國涉及「協助」他們的行動。
聯合國今年4月指出，蘇丹政府軍與快速支援部隊（Rapid Support Forces, RSF）於2023年4月15日爆發的內戰是世界上最嚴重的人道危機，造成1300萬人流離失所，其中350多萬人逃到其他國家，至今仍看不到和平的跡象。
法新社報導，國際特赦組織（Amnesty International）表示，蒐集到28名倖存者描述在法舍（El-Fasher）所發生暴行的證詞，從手無寸鐵的男子被當場處決，到女孩與婦女遭受性侵等等。
國際特赦組織秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）在今天發布的報告中說道：「這樣持續且普遍針對平民的暴力行為構成戰爭罪，並可能構成國際法所定義的其他罪行。」
卡拉馬爾德談到：「阿拉伯聯合大公國支持快速支援部隊也協助這些暴行發生。」
她呼籲，國際社會及聯合國安全理事會應「要求阿聯停止支持快速支援部隊」。
阿拉伯聯合大公國一直被多方指控向快速支援部隊提供武器、人力及燃料。儘管聯合國報告及獨立調查均提出證據，阿聯當局一再否認相關指控。
國際特赦組織在報告中引述一名逃出法舍的倖存者說法，她提到自己與14歲女兒均遭快速支援部隊的戰士性侵，之後她的女兒病重不治。
另一名生還者提到，快速支援部隊像「殺蒼蠅」一樣殺人，而他目擊的受害者沒有人是武裝士兵。
由於蘇丹政府軍與快速支援部隊雙方均試圖在停火談判召開前掌握軍事優勢，相關調解迄今未能結束戰事。
快速支援部隊今年10月底攻占法舍，而在這之前，法舍是蘇丹廣袤的西部達佛地區（Darfur）最後一個未遭他們掌控的主要城市。
蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）本月23日拒絕了美國提出的休戰方案，稱這項提議為「迄今最糟」且無法接受。
美國、沙烏地阿拉伯、埃及與阿拉伯聯合大公國共組四方機制（Quad），負責斡旋蘇丹國內交戰雙方停火。
快速支援部昨天則宣布單方面停火3個月，「以響應美國總統川普（Donald Trump）及四方機制調解者所提停火方案等國際社會付出的努力」。（譯者：高照芬/核稿：洪培英）1141125
