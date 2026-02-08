國際特赦組織驚爆 北韓中學生偷看《魷魚遊戲》「遭到處決」

國際特赦組織驚爆，北韓近年嚴厲打壓外來文化，多名脫北者證實，有青少年乃至國中生因觀看南韓熱門影集《魷魚遊戲》（Squid Game），遭到處決、送往勞改營或被公開羞辱。

熱門影集《魷魚遊戲》。（圖／資料照，Netflix提供）

美國《紐約郵報》引述國際特赦組織表示，相關內容來自2025年進行的25場深度訪談，受訪者皆為2012年至2020年間逃離北韓的人士，多數在脫北時年齡介於15至25歲。

一名受訪者指出，靠近中國大陸邊境的兩江道，曾有包括高中生在內的人士，因觀看《魷魚遊戲》而遭處決。國際特赦指出，《自由亞洲電台》（RFA）也曾揭發，2021年在咸鏡北道有人因散布該劇被處決。

廣告 廣告

報導指出，懲罰輕重往往取決於家庭經濟條件，一名2019年脫北、現年39歲的崔秀彬（Choi Suvin）說，「人們做了同樣的事，但懲罰完全取決於你有沒有錢。」他表示，沒有錢的家庭，往往得賣房子湊出5千到1萬美元（約15至30萬台幣），才能將家人從所謂的「再教育營」中贖出。

另一名28歲、2019年脫北的金俊植（Kim Joonsik）則說，他在北韓期間曾三度被抓到觀看韓劇，但因家中有關係而免於處罰，「如果高中生被抓到，家裡有錢，通常只是被警告。我沒有受到法律處罰，是因為我們有關係。」

延伸閱讀

日本首座3奈米工廠誕生 魏哲家向高市早苗提熊本廠納先進製程

Intel、AMD伺服器CPU供應吃緊 陸客戶等待期最長達半年

台股血流成河！崩逾500點失守月線 台積電下殺10元至1755