國際特赦組織：以色列仍在加薩實施種族滅絕

人權團體國際特赦組織(Amnesty International)27日宣稱，儘管在上個月達成停火協議，以色列仍在加薩走廊對巴勒斯坦人實施「種族滅絕」。

以色列外交部未回覆法新社針對相關指控的提問。

以色列先前在面對這些指控時，強烈駁斥「完全錯誤」、「捏造」與「基於謊言」。

在美國的斡旋下，以色列與哈瑪斯脆弱的停火協議在10月10日生效。

國際特赦組織秘書長卡拉馬爾德(Agnes Callamard)表示：「停火可能造成一種危險的假象，那就是加薩的生活已經恢復正常。」

「但儘管以色列當局與軍方已經縮減了他們的攻擊規模，並允許有限的人道援助進入加薩，世界不能被蒙蔽，以色列的種族滅絕沒有結束。」

1948年「聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約」(Genocide Convention)將種族滅絕定義為實施「蓄意全部或局部消滅某一民族、人種、種族或宗教團體」的5種行為中的任一行為。

2024年12月，國際特赦組織認定以色列在加薩犯下種族滅絕，因為犯下了其中3項行為，包含蓄意使加薩的巴勒斯坦人處於導致人身毀滅的生活狀況下。

國際特赦組織27日發布最新消息指出：「以色列持續嚴格限制物資的進入，以及恢復對平民生存至關重要的服務。」

「儘管攻擊規模縮小，情況也略有改善，但並未實質改變以色列在加薩對巴勒斯坦人造成的情況，也沒有任何證據表明以色列的意圖有所改變。」

在國際特赦組織12月宣布後以色列實施種族滅絕後，以惡劣外交部稱這家總部位於倫敦的人權團體是「極為惡劣的狂熱組織」。

以色列外交部表示：「以色列正在自衛…其行為完全符合國際法。」