國際獅子會慰問陸軍花防部 感謝官兵救災辛勞

記者王勇智／綜合報導

花蓮光復馬太鞍堰塞湖溢流，花東地區部隊第一時間投入災害救援任務，國際獅子會300E-1區敬軍委員會為慰勞救災官兵辛勞，昨（30）日前往慰問陸軍花東防衛指揮部及陸軍臺東地區指揮部，並致贈慰勞金，感謝國軍官兵不辭辛勞、即刻救援，展現大愛精神。

敬軍委員會由王俊雄執行長率團，成員有林子雲榮譽顧問、林詩瑋公關長及黃善喻公關秘書，在臺南市軍人服務站站長劉可雲陪同下前往花東地區，受到花防部指揮官劉中將等國軍幹部熱烈歡迎，劉指揮官特別代表國軍，感謝國際獅子會300E-1區敬軍委員會對官兵的關懷和鼓勵。

廣告 廣告

王俊雄表示，國軍是安定國家的重要力量，這一點在這次花蓮樺加沙颱風襲臺時再次得到印證；花東地區官兵在第一時間展現專業與效率，不僅是平日訓練的體現，更彰顯軍人保國衛民的天職。國軍官兵立即投入災後復原工作，敬軍委員會則是以實際的行動，來慰勞國軍的辛勞與付出。

劉指揮官表示，非常感謝敬軍委員會的慰問，也感謝社會各界的溫暖關懷；重建之路挑戰仍多，花防部及東指部將與鄉親們攜手同心、共度難關，軍民合力、守護家園。

國際獅子會300E-1區敬軍委員會為慰勞救災官兵辛勞，昨日前往慰問陸軍花東防衛指揮部，並致贈慰勞金，感謝國軍官兵不辭辛勞、即刻救援。（臺南市軍人服務站提供）