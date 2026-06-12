國際獅子會捐到宅車 守護臺東偏鄉孤老

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國際獅子會捐到宅服務車(華山提供)

國際獅子會捐到宅服務車(華山提供)

捐贈活動合影(華山提供)

為了守護偏鄉弱勢長輩的就醫與生活需求，國際獅子會300A複合區議長劉美美號召獅友，合捐一輛到宅服務車給華山基金會，並於今(12)日在南清宮舉辦捐贈儀式。這輛新車將為臺東偏鄉的孤老服務注入新動能，確保第一線人員在載送長輩或進行關懷訪視時的行車安全。

華山基金會指出，日前大武天使站的服務車在陪同長輩就醫途中突發故障，加上臺東地區部分公務車車齡已超過16年，零件老化問題日益嚴重，國際獅子會300A複合區劉議長得知此狀況後，隨即發起愛心捐贈，期盼透過這次的拋磚引玉，吸引更多社會善心人士關注偏鄉長輩的交通與照顧需求。

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華山基金會秉持「在地老化」理念，自民國98年於臺東設站以來，持續為三失長輩(失能、失智、失依)提供免費到宅關懷、陪同就醫、物資協助及年節關懷等服務。目前臺東地區仍有10餘臺服務車亟待汰換，期待透過社會各界支持，讓每輛愛心服務車都能穩定奔馳在偏鄉道路上，將關懷準時送達每位孤老身邊。

華山基金會誠摯邀請社會大眾共同響應2026愛老人端午動起來公益活動，相關資訊請洽愛心專線089-561096王站長或華山官網查詢。