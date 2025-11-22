國際獅子會捐恩主公醫院千萬設備 卓冠廷歡喜促成「回饋地方鄉親」
生活中心／綜合報導
國際獅子會300B2區今（22）日上午於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，由總監徐淑真、大型社服執行長廖信夫等，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，活動總人次突破千人，回饋鄉里的捐贈總價值更超過千萬。
國際獅子會自今晨起舉行公益健走與捐贈儀式，新北市長侯友宜、立委蘇巧慧、社會局長李美珍、恩主公醫院院長楊純豪、新北市議員卓冠廷、鶯歌區長曾明華及各級長官、民代等皆陸續與會。多方社福團體亦同步到場，以行動展現對在地醫療與公益服務的支持。
徐淑真總監指出，因國際獅子會總會（LCIF）回撥款促成此次大型捐贈活動，盼匯聚獅友力量，推動智慧醫療、視力照護、糖尿病預防及冬季弱勢關懷等多項社會服務計畫，展現獅子會長年深耕社會的實踐力。本次活動由300B2區總監徐淑真率領全體獅友，以年度主題「真心奉獻、創新服務」為主提，以實際行動落實醫療與弱勢關懷。徐淑真總監表示︰「這不僅是一場捐贈，更是一場愛的行動。我們希望透過創新服務模式，讓資源真正走進需要的角落，讓每一份真心都能被看見」。
徐淑真總監指出，今年捐贈內容涵蓋醫療、視力照護與弱勢關懷多重面向，其中捐贈三峽恩主公醫院的11台護理站自動備管機，將全面導入住院檢體條碼化流程，提升醫療安全與院內效率。活動同時啟動捐贈給「台灣惡視力協會的」視力設備巡迴車，將深入偏鄉提供視力檢查服務；此外，也由300B2區三多獅子會捐贈弱勢族群羽絨衣。從智慧醫療到偏鄉照護，再到弱勢支持，今年的社會服務以整合方式回應不同族群的實際需求。
三峽恩主公醫院院長楊純豪指出，台灣正面臨護理人力不足與醫療需求上升的挑戰，新設備導入後，院內長期推動的全自動化檢驗系統將得以補上最後一塊拼圖。從全面條碼化的檢體流程，到智能化判讀與自動化作業，能大幅降低護理師行政負擔，提升檢驗速度與準確性，使醫療資源更有效運用。他強調，這項捐贈對醫院是一大助力，也代表社會力量對醫療專業的肯定。
新北市議員卓冠廷致詞時表示，很高興成為此次民間捐贈的推手之一。他特別恭喜在地深耕陶瓷文化數十年的徐淑真董事長接任總監，鶯歌鄉親也與有榮焉。他也提到，三鶯地區醫療需求不斷增加，不論是疫情流行、流感高峰或重大事故，恩主公醫院始終扛起第一線責任，今年的備管機捐贈十分關鍵，能使病人照護與院內效率大幅提升。他並感謝獅子會同時關照孩子視力需求與弱勢家庭冬季所需，展現最踏實的社會支持，並祝福活動圓滿成功。
更多三立新聞網報導
天福星來了！「4生肖」通往財運大門 肖豬獲意外之財
花159萬買一幅畫！他45年後賣出「飆破17億」 刷新女性藝術家拍賣紀錄
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
年紀到了不背名牌！她「改拿1款包」曝原因 爆大票共鳴：更顯年輕
其他人也在看
資策會資安所技術總監張文村 (圖)
芳興科技與資策會資安所等單位共同開發星韌通訊，透過低軌衛星支援與資安防護，即使基地台癱瘓，也能維持通訊不中斷。資策會資安所技術總監張文村說，「資安防護沒有結束的一天」，星韌通訊方案將隨攻擊手法演變持續升級。中央社 ・ 1 天前
台61線西濱新北段高架化動土 2028年完工
台61線西濱快速公路新北到苗栗路段平交路口改善工程新北段今天（22日）在林口動土，工程採高架立體化，工程總經費逾13.4億元，預計2028年8月完工，作為30公里高架化的第一段，串聯未來北台灣交通路網及西部走廊快速道路布局，也提升行車效率與行人安全，讓車輛通行可減省15分鐘，肇事件數每年約可減少38自由時報 ・ 16 小時前
葉石濤短篇小說文學獎暨台南文學獎頒獎 (圖)
第5屆葉石濤短篇小說文學獎暨第15屆台南文學獎，22日在台南市立圖書館新總館頒獎，今年以「當風吹過南城」主題辦理相關推廣活動及9組文類徵件。中央社 ・ 14 小時前
陳其邁出席彩繪輕軌列車活動 (圖)
高雄市長陳其邁（中）22日出席彩繪輕軌列車活動前接受媒體聯訪，他表示，有注意到國民黨立委陳菁徽用岡山區碧紅里長李有財在個人臉書（Facebook）上的變造合成照片惡意連結、栽贓抹黑，將提告。中央社 ・ 13 小時前
最新全球最佳航空排名曝！卡達位居第一 台灣公司也進榜
協助旅客尋求航班延誤、取消賠償的國際線上服務組織AirHelp，近日推出2025年最佳航空排名，第一名由卡達航空奪下，台灣的長榮航空、中華航空也有排進前一百名，前者為34名；後者則為69名。中時新聞網 ・ 1 天前
台灣化妝品驗出「蘇丹紅」！12家業者遭鎖定 食藥署追定量判斷是否蓄意添加
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導國內化妝品首次驗出禁用蘇丹色素！衛福部食藥署今（22）日表示，追查新加坡原料輸入商「亦鴻企業有限公司」的下游廠商...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
想回鍋參選2026桃園？ 鄭文燦：心如止水、沒有打算｜#鏡新聞
民進黨在桃園會推派誰出戰市長張善政，備受矚目；媒體人吳子嘉日前就透露，前桃園市長鄭文燦有意要回鍋參選，還已經跟綠營高層會面，不過鄭文燦透過管道回應，沒有選舉規劃。至於其他被外界點名的人選，像是立委王義川，以及總統府副秘書長何志偉也動作頻頻，持續在桃園勤跑基層。鏡新聞 ・ 14 小時前
華航引擎捲入「綠色塑膠袋」 急返登機門檢查
驚險！華航A350客機左引擎捲入綠色塑膠袋，所幸空地勤人員機警處置，立即關閉發動機檢查，確認航機安全後順利啟程飛往洛杉磯。專家提醒，引擎吸入異物絕不可輕忽，在長途飛行時若壞一個引擎，對飛安影響重大！桃園機場表示已建立異物防制作業，嚴格執行記錄清除追查，以確保飛航安全。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 22 小時前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 18 小時前
騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界台灣好新聞 ・ 16 小時前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 11 小時前
檳城中央醫院 獲捐接駁車服務病患
馬來西亞的檳城中央醫院，屬於醫學中心等級，占地廣闊，光是從停車場走到專科大樓的診間，相當於繞行操場兩大圈，對患者來說，是體力上不小的負擔。為了減輕病人和家屬的不方便，慈濟捐贈接駁車，服務一般的求診...大愛電視 ・ 1 天前
富岡鐵道藝術生活節 藍皮解憂號體驗懷舊旅行
記者古可絜／綜合報導 臺鐵公司與桃園市政府文化局合作「2025富岡鐵道藝術生活節」，於今（22）日在富岡車站前廣場開幕，臺鐵公司特別與雄獅旅行社合作推出限定列青年日報 ・ 1 天前
登關山落隊迷路！女誤闖峭壁不敢動 逾7小時獲救
高雄市 / 綜合報導 高雄消防局接到報案，一名女山友跟3名朋友登中央山脈關山，但因為腳程慢落隊又迷路，最後走進懸岩峭壁，進退不得，只好報警求救。玉山國家公園管理處的2名保育巡查員，率先抵達找到女山友，她已經受困7個小時，地點就在只容得下1個人站立的懸崖峭壁上，只要一個不注意，就會摔下去，相當危險，因此巡查員要她「站在原地不要動」，再用繩索救援，巡查員自己也相當小心，花了1個小時順利幫助她脫困。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
無辜路人遭撞飛！雙B彰化街頭猛力撞進超商 驚悚影片曝
即時中心／林韋慈報導昨（20）日晚間9時，彰化縣埔心鄉員鹿路一段發生一起嚴重車禍。一輛雙B休旅車違規逆向跨越雙黃線超車，因車速過快失控，先後撞擊兩輛車，最後更衝向路口超商，將一名剛購物完、站在行人穿越道等紅燈的行人撞飛，總共造成五車受損一人受傷，場面相當驚悚。該名行人傷勢嚴重，送醫後已轉送彰化基督教醫院急救。事故發生於員鹿路一段與瑤鳳路口。監視器畫面顯示，43歲沈姓男子駕駛雙B休旅車沿內側車道往員林方向行駛時，突然跨越雙黃線違規超車，不料先撞上前方準備左轉，由53歲邱姓女子駕駛的汽車，隨後又與外側車道20歲張姓男子的轎車發生碰撞。連環撞後，沈男的休旅車失控，如砲彈般往超商騎樓衝去，撞上路人後再撞擊路邊停放的一輛轎車。當時40歲李姓男子剛走出超商，正站在行人穿越道等待紅燈，欲返回對向的車內。目擊者指出，李男看到失控車輛高速衝來，立即試圖躲避，但因對方車速過快，仍被猛烈撞上，整個人被撞飛約10公尺，摔落在超商大門前，當場重傷倒地、意識不清，現場血跡斑斑。民眾血跡仍留在地面。（圖／民視新聞翻攝）遭撞的行人李男頭部受創、四肢多處擦挫傷，最初被送往員林基督教醫院，因傷勢嚴重再轉送彰化基督教醫院治療；肇事駕駛沈男則雙腳韌帶受傷、頭部挫傷。彰化基督教醫院表示，李男目前意識清楚，但腿部骨折，四肢仍有多處撕裂傷，正在急診加護病房持續觀察。警方調查後排除酒駕與競速等不法情事，並指出沈男當時準備前往員林市接送補習班下課的孩子，詳細肇事責任仍有待進一步釐清。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／無辜路人遭撞飛！雙B彰化街頭猛力撞進超商 驚悚影片曝 更多民視新聞報導救人視同義務！李忠憲力挺海巡救援失火中船 管碧玲暖心回應曝光真想犯台！中國秘密訓練「民用貨輪」搶灘 入侵規模恐勝「諾曼第登陸」李明璇嗆「不投降不是政府該做的」律師怒轟歪理：擺明在說「歡迎打我」民視影音 ・ 1 天前
檢調第二波搜索太子集團 2大帳房3人訊後羈押禁見
社會中心／綜合報導北檢偵辦太子集團洗錢案，發動第二波搜索行動，針對在台設立的天旭、顥玥、尼爾等公司，進行掃蕩，檢調懷疑案件曝光後，尼爾公司資金出現異常流動，疑似轉移不法資金，同步拘提尼爾負責人林揚茂、以及尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊兩大帳房到案，三人訊後遭到羈押禁見。台灣太子集團主嫌王昱棠，首度借提後還押，後方白色外套，正巧就是遭羈押禁見的尼爾負責人林揚茂，兩人一前一後走上囚車，另外包括早已收押的天旭國際人資長辜淑雯，還押看守所後，天旭財務主管陳麗珊，以及尼爾財務主管鄭巧枚，一併也遭收押，太子集團洗錢案，發動二波搜索，尼爾公司負責人林揚茂，二度遭拘提到案。記者vs.尼爾創新公司負責人林揚茂表示「知道自己在替詐騙集團工作嗎，有幫太子集團洗錢嗎。」天旭人資長辜淑雯首度借提 天旭帳房陳麗珊尼爾帳房鄭巧枚也遭收押（圖／民視新聞）早在第一波搜索行動中，林揚茂當時獲得一百萬交保，這回檢調再搜索，就是發現尼爾公司資金，在案件曝光後，出現異常流動移轉，包括尼爾負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、還有天旭財務主管陳麗珊兩大帳房，一併遭收押，根據了解，檢調懷疑太子集團母公司，資金挹注台灣太子不動產，除了購買11戶和平大苑，平時支付房貸雜支，則由尼爾創新公司負責，一方面還從事放款洗錢，天旭國際科技，則由工程師設計博弈程式，協助母公司做假帳幫忙洗錢。非本案律師李育昇表示「本案開始偵辦後，犯罪集團核心成員，隨即成立串滅證的群組，企圖銷毀相關的證據，為了避免犯罪事證遭到湮滅，檢方先將這些，核心的嫌犯予以羈押，並且將繼續就其他相關共犯，來進行約談釐清犯罪事實。」太子集團在台主嫌王昱棠首借提 尼爾負責人林揚茂今收押禁見（圖／民視新聞）太子集團在台涉及洗錢，長達七年，針對背後不法金流，檢警調持續搜索，在台高階主管，恐怕難逃追緝。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：檢調第二波搜索太子集團 2大帳房3人訊後羈押禁見 更多民視新聞報導太子集團洗錢案擴大！北檢第2波搜索 3被告聲押禁見太子集團洗錢案第二波拘提 3被告羈押禁見畫面曝光北檢第二波搜索太子集團！ 3核心幹部聲押禁見獲准民視影音 ・ 1 天前