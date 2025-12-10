國際獅子會捐贈基隆三總葉克膜、超音波

國際獅子會300A5區捐贈葉克膜及手持式超音波儀器予三軍總醫院基隆分院，提升在地重症急救量能。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

國際獅子會300A5區為強化基隆地區的醫療與重症救治能力，集結國際與在地獅友力量，慷慨捐贈「葉克膜體外維生系統」及「手持式超音波儀器」予三軍總醫院基隆分院。國防部軍醫局高層、三軍總醫院代表，及國際獅子會多位重量級貴賓皆到場共同見證這項提升在地重症急救量能的盛事。「葉克膜」是搶救心肺衰竭重症病患的「救命神器」。此次同步捐贈的「手持式超音波儀器」，則具備輕巧、機動性高的特色，可供醫護人員在急診或病床邊快速進行、精準判斷，大幅提升創傷危急病患的處置效率。兩項設備的到位，將為基隆地區病患爭取更多黃金救治時間。

國際獅子會300A5區總監李敏卿表示，此次捐贈特別獲得國際獅子會的支持，期盼這批尖端醫療設備能成為守護基隆市民健康的堅實後盾。國際獅子會LCIF主席Fabricio Oliveira、國際理事徐國勇、國際理事暨LCIF信託理事江達隆等國際級代表也特別到場。

三軍總醫院基隆分院院方代表，衷心感謝國際獅子會300A5區的善舉，並表示，在國防部軍醫局醫管處王毓淇處長、三軍總醫院副院長吳家兆等高層專業支持下，院方將善用這批設備，發揮最大效益，持續守護基隆軍民健康。