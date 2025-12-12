國際獅子會捐贈LED平板燈給南澳國小

南澳國小在籃球領域表現卓越，這所原鄉學校長期面臨資源不足的挑戰，成功獅子會會特別捐贈LED，讓孩子在追夢的道路上，都能安心被光守護。（記者林坤瑋翻攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣南澳國小在籃球領域表現卓越，不僅多次摘下全國少年籃球錦標賽冠軍，更贏得芬蘭海豚盃、西班牙巴塞隆納盃世界冠軍，為臺灣爭光，然而，這所原鄉學校長期面臨資源不足的挑戰，部分教室及活動中心的照明設備老舊、光線昏暗閃爍，嚴重影響學生的學習專注力及視力健康，成功獅子會會特別捐贈LED，打造學校舒適的閱讀環境，讓孩子在追夢的道路上，都能安心被光守護。

此次捐贈行動採兩階段進行，成功獅子會已在前期投入資源，率先更新了部分教室照明，葉青盛會長得知學校活動中心尚有七十餘盞燈具亮度不足後，便與永康獅子會共同合作，結合多位獅友的力量，捐贈全新的LED平板燈，讓活動中心教室煥然一新，永康獅子會謝承豪會長強調，獅子會看到教育需求，願擔負社會責任，希望每一盞燈都能為偏鄉學童帶來光亮與希望。

此外，GMT協調長陳佩芳獅友及關懷家扶暨婦幼委員會主席黃惠敏獅友特別頒贈社會服務金，資訊長科技長陳之苓獅友也捐贈營養穀片，鼓勵南澳國小籃球隊持續在國際舞台上發光發熱。

南澳國小校長林光章對兩獅子會的無私奉獻表達誠摯感謝，他說，在穩定的光源下，孩子們將更能專心學習，感謝獅子會為孩子建造一個有愛、有關懷的學習環境，提升教育品質，實踐社會公平正義。