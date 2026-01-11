國際獅子會舉辦糖尿病防治宣導健走活動 漫步太平洋左岸

國際獅子會舉辦「健康妙計走為上策」糖尿病防治宣導健走活動，漫步太平洋左岸，感受花蓮獨有的生活節奏，現場熱鬧歡騰。(花蓮縣政府提供)

記者林中行／花蓮報導

國際獅子會300A 5區第三專區及第八專區十一日舉辦「健康妙計走為上策」糖尿病防治宣導健走活動，縣長徐榛蔚偕立法委員傅?萁出席與鄉親們一起運動，雖然天氣寒冷，但大家愛運動的熱情不減，漫步在優美壯闊的太平洋左岸，感受花蓮獨有的生活節奏，現場熱鬧歡騰。

縣長徐榛蔚表示，歡迎全民加入愛運動的行列，太平洋公園整體環境已全面升級，未來將以更安全、友善且充滿活力的面貌，迎接縣民與遊客，成為融合健康運動、文化氛圍與海岸景觀的重要城市亮點。

徐榛蔚指出，太平洋公園除新增成人體健設施，改善既有木棧道外、也針對因０四０三地震受損的鋪面及人行橋進行修補及重建，並結合藝術創作與觀光特色，讓更多民眾與遊客走進花蓮、親近自然，展現花蓮品牌的獨特魅力。

第三專區主席鄭吉良表示，此次活動聚焦於糖尿病防治，強調「走」與「控糖」的重要性，透過健走運動，獅子會主要致力於將糖尿病防治知識普及化，透過「抗糖」行動，將健康觀念傳遞給更多人，實踐服務社會的宗旨。

第八專區主席吳美銀表示，此次「健康妙計走為上策」主題的糖尿病防治健走活動，路線自太平洋公園海洋劇場到太平洋公園南濱段，再沿著兩潭自行車道往北經南濱橋，於太平洋公園排球場對面?折返，全程三點八公里。

活動現場設置宣導攤位包含血糖檢測、健康講座，如血糖控制目標、智慧APP應用、衛教宣導及實際操作藍芽血糖機，旨在提升獅友及社區的糖尿病防治意識，並將「抗糖」種子教官培訓至社區實踐健康守護，展現「We Serve」精神。