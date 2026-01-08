國際獅子會關心丹娜絲風災受災戶物資捐贈 謝淑亞副縣長感謝送愛帶來溫暖與希望

▲「獅子有愛，溫暖相伴-關心丹娜絲風災受災戶」物資捐贈，謝淑亞副縣長感謝國際獅子會送愛雲林，帶來更多溫暖與希望。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】去年丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，國際獅子會300E-1區秉持「齊心同行，至善無界」之願景，將善行推廣到世界各個角落，落實社區服務。在歲末年終之際，特捐贈快煮壺、吹風機、不鏽鋼保溫瓶禮盒組、攜帶式卡式爐及不鏽鋼湯蒸萬用鍋，總共500份實用物資予雲林弱勢民眾，希望透過愛心物資捐助，讓縣內弱勢族群能感受到社會各界的關懷與支持，創造互助共好的社會風氣。

雲縣府今（8）日上午於縣府親民大廳辦理「獅子有愛，溫暖相伴-關心丹娜絲風災受災戶」物資捐贈記者會，由謝淑亞副縣長受贈，並代表雲林鄉親感謝國際獅子會300E-1區捐贈物資，傳遞愛心的同時，更凝聚社會向心力，期盼未來持續攜手前行，打造幸福有愛的縣市。

謝淑亞副縣長表示，雲林縣是一個高齡化的縣市，現有65歲以上老年人口比例為21.51%，所以老人福利政策一直是縣府的業務重點，除持續開辦長青食堂、設置社區照顧關懷據點、開設樂齡學習中心及辦理長青學苑。另外為強化多項服務品質，雲林縣政府啟動「雲林縣獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B服務計畫」，陸續找出潛在且急需資源的獨居老人和弱勢家戶，以提供即時性的屋舍修繕、飲食和保暖等資源，讓有需求的鄉親擁有更好的屋舍與更好的食物（Better Housing & Better Food）。

副縣長謝淑亞說，今天非常榮幸由國際獅子會300E-1區總監黃裕洲、國際獅子會300E-1區災難救助委員會主席謝漢章所帶領的團隊，特別送溫暖來到雲林。誠如「獅子有愛，溫暖相伴」主題，今天捐贈雲林縣不只是這些實用物資電器，更啟動善的循環，讓愛生愛、溫暖生溫暖，期待因為有大家，讓台灣更美好、雲林更溫暖。

國際獅子會300E-1區總監黃裕洲感謝雲林縣政府讓獅子會有機會承接此次捐贈活動，並幫忙將物資發到受災戶手上。希望藉由獅子會微薄的力量，向社會大眾傳達小小的力量、一個光，也能點燃社會的一把火，服務照顧需要的角落。

社會處長林文志指出，國際獅子會總是在最需要的時候，伸出最溫暖的雙手。去年丹娜絲颱風，雲林縣雖然住家屋頂被掀掉受災情形較少，但在民生物資部分依然有所需求。這次「獅子有愛，溫暖相伴-關心丹娜絲風災受災戶」物資捐贈，如及時雨般適時適當，社會處將會妥善分配，確保每一份愛心都能傳遞至最需要的地方。